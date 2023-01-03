Мужчина в юбке, коварный карлик и абориген: лучшие спектакли года в Приморье

Роман Легкодухов сам написал оригинальную инсценировку, такой «спектакль в спектакле», и сумел поведать зрителям и о том, кто такие Арсеньев и Дерсу, и о том, как важно жить в мире и согласии с окружающим нас миром — с травами и цветами, деревьями и ветром, животными и птицами… «Их тоже люди», — сказал бы Дерсу Узала. И, наверное, во многом был бы прав. Простая и подчас кажущаяся нам смешной его жизненная философия, основанная на антропоморфизме, на самом деле есть проявление чистоты его натуры, его искренности и доброты.