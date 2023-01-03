Мужчина в юбке, коварный карлик и абориген: лучшие спектакли года в Приморье

Первенство безусловно отдаётся постановке Приморского академического театра имени Горького «В джазе только девушки» (16+). Яркое, эффектное, захватывающее ревю, над которым весь коллектив театра работал больше полутора лет (включая занятия по хореографии и вокалу с приглашёнными из столицы специалистами), совершенно заслуженно было названо — по итогам театральной премии имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка — лучшим спектаклем года в Приморском крае. Режиссёр Ефим Звеняцкий сумел объединить изумительные костюмы Андрея Климова (некоторые платья шились из расписанной вручную ткани), масштабные спецэффекты, в том числе световые, актёрскую игру, вокал и танцы и создать гармоничное произведение, за которым зритель следит, не отрываясь. Следует отметить, что актёрам — Наталье Овчинниковой, на чей потрясающий вокал и был рассчитан спектакль, Валентину Запорожцу, с его искрометным комедийным даром, Денису Неделько, которому пришлось очень непросто в женской личине, — удалось справиться со своими задачами на высоком уровне.
Второй спектакль, который хочется отметить как один из лучших в этом году, поставил Виталий Дьяченко в Приморском краевом театре молодёжи, — «Королева Гвендолин» (12+).
В основе спектакля — знаменитая сказка братьев Гримм про Румпельштильцхена. Простая и поучительная. Хочется особо отметить — при всём блеске актёрских работ Павла Пятырова, Валерии Самариной, Николая Тирищука и Елены Вариводы в спектакле — великолепные решения, которые придумали композитор (он же актёр театра молодёжи Денис Лашко) и художник Наталья Стороженко. Музыка Дениса Лашко стала еще одним героем постановки, подчёркивающим и оттеняющим происходящее.
А решение Натальи Стороженко вынести всё действие на авансцену, практически лицом к лицу со зрителем, оказалось просто магическим! Отпала необходимость в задниках, сложных декорациях. Наталья Стороженко и Виталий Дьяченко придумали целую серию оригинальных решений, которые — при всех тех сложностях, что испытывал театр молодёжи до начала ремонта большой сцены (как известно, он сейчас в разгаре), — позволил сделать спектакль по-настоящему и истинно волшебным. Это удивительно, как возникают на сцене клубки золотой пряжи, как возникает буквально из ниоткуда жуткий Румпельштильцхен, как атмосфера спектакля становится то жуткой, то таинственной… Здесь можно сказать только одно — браво, браво!
Очень порадовал в этом году и Приморский театр кукол — его постановка «Дерсу Узала» (6+) режиссёра Романа Легкодухова была создана на уникальном материале и посвящалась 150-летию со дня рождения гения места, исследователя, писателя, русского офицера, учёного — Владимира Арсеньева.
Роман Легкодухов сам написал оригинальную инсценировку, такой «спектакль в спектакле», и сумел поведать зрителям и о том, кто такие Арсеньев и Дерсу, и о том, как важно жить в мире и согласии с окружающим нас миром — с травами и цветами, деревьями и ветром, животными и птицами… «Их тоже люди», — сказал бы Дерсу Узала. И, наверное, во многом был бы прав. Простая и подчас кажущаяся нам смешной его жизненная философия, основанная на антропоморфизме, на самом деле есть проявление чистоты его натуры, его искренности и доброты.
Роман Легкодухов старался сохранять арсеньевский текст там, где он использовался, дабы передать чувства, которые испытывали главные герои — Дерсу, Капитан.
Его спектакль вышел душевным, мудрым, интересным и технически сложным (были использованы и ростовые куклы, и классические тростевые, и театр теней, и живой план). Не зря «Дерсу Узала» признан по итогам премии имени Андрея Присяжнюка лучшим детским спектаклем ушедшего сезона.
Приморская сцена Мариинского театра в этом году обратилась русской классике. Зрители аплодировали «Борису Годунову» (16+), «Хованщине» (16+), но вершиной стала опера «Мазепа» (16+). Спектакль получился настолько эмоциональным, пронзительным, волнующим зрителей, что в самых ярких сценах они буквально дышали в унисон с оркестром и солистами, сопереживали, плакали.
Третье действие в опере действительно сосредоточило в себе самые, пожалуй, драматичные, вызывающие бурю эмоций в зрителях события: пытки и казнь Кочубея, ужас Марии, которая узнаёт, что её возлюбленный, ради которого она отвергла свою семью, стал палачом её отца; горе Любови, жены Кочубея. Музыка Чайковского в третьем действии просто гениальна, она — особенно в сцене казни Кочубея — буквально физически проникает в зрителя, заставляя его сердце стучать быстрее. Здесь нельзя не отметить, что оркестр театра под руководством Павла Смелкова справился со своей задачей точно, вдохновляюще, сильно. Музыка уносила за собой!
Прекрасны были все солисты в ведущих партиях оперы, но особую роль в «Мазепе», конечно, играет хор. И он звучал великолепно.
Опера «Мазепа» стала для Приморской сцены Мариинского театра новым этапом в работе, она показала, что коллектив в состоянии справиться с таким непростым во всех смыслах материалом, и справиться на отлично.
Уссурийский драматический театр имени Веры Комиссаржевской только де-юре считается провинциальным. Де-факто это один из самых сильных театров региона, не зря же его постановка «Каренин» (18+) первой и пока единственной попала пусть и не в основную, но всё же в программу фестиваля «Золотая маска».
А в этом году театр порадовал зрителей спектаклем «Притворщики» (16+) по одноимённой пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. Режиссёр Станислав Мальцев — мастер таких постановок, где речь идёт о глубоких чувствах и самом важном в жизни человека, с человеком же на первом плане, с сильными искренними чувствами и эмоциями, с правдой жизни, можно так сказать, с надеждой на лучшее. Весь спектакль зрители верили в торжество любви, искренних чувств, верили и надеялись. Это знак большого мастерства — и режиссёра, и актёров — суметь заставить зрителя верить нет, не в лучшее, а в правильное, в настоящее.
Актёры театра порадовали замечательными работами в постановке — Валерий Комаристый в роли был трогателен и прекрасен; Елена Перегуда, чья Раиса то и дело срывала аплодисменты зала; Борис Бехарский, сумевший показать свой комедийный талант; Сергей Денежкин, неожиданно легко вошедший в образ чиновника-сухаря, в самой глубине которого ещё теплятся искренние чувства…
Щедрым на хорошие спектакли выдался 2022 год! Хочется надеяться, что и год будущий точно так же порадует зрителя замечательными театральными работами.