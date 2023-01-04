Худи вы тут забыли: кто покинул мир моды Владивостока в 2022 году

Первыми от владивостокцев отгородились шведы. H& M, крупнейшая в Европе розничная сеть, торгующая толстовками, футболками и платьями в пайетках, опустила железный занавес третьего марта. Тогда же появилась табличка «Уважаемые покупатели, мы приостановили нашу работу в России…».
Несколько месяцев «приостановили» давало потребителям надежду, а СМИ и «экспертам» возможность хайпануть на громких заголовках. Чуть ли не каждую неделю информагентства поднимали просмотры кричащим «H& M может открыть свои двери уже в апреле».
Через месяц апрель сменился маем, затем май июнем, июнь июлем и вот, наконец, дождались. «Популярный бренд одежды вернётся в Россию в августе. Уже точно. Зуб даю».
Легендарное возвращение ждали в первый день месяца. Толпы владивостокцев провели утро понедельника не на работе, а в фойе ТРК «Калина-Молл». Только вместо «распродаж» их вновь встретил алюминиевый забор.
Открытие состоялось лишь к концу месяца — 28 августа H&M распахнул свои двери в «Калине» и «Седанке». Несколько недель торговые центры буквально кипели. От желающих приобрести хоть что-нибудь, неважно что, не было отбоя. Оно и понятно. Полгода на ивановском трикотаже и «палёнке со спортоса». Изголодались.
С каждым днём товара на полках становилось всё меньше и меньше. Поиски своего размера приобретали приключенческий окрас. Сотрудники по одному закрывали отделы, перенося остатки в другой. А 29 сентября H&M опустел.
Из записей в этот день:
«На полках магазинов нет даже пыли. Весь товар распродали, за исключением нескольких вешалок с джинсами по углам. В отделе „всё для дома“ ни охраны, ни консультантов, ни покупателей, ни товаров для дома. Между „хлопковых“ остатков ходят несколько седовласых покупательниц. Оно и понятно, молодёжь всё, что хотела, уже сгребла. Сотрудники, сбившись в кучу, о чём-то задорно беседуют, вертя на пальце бейджик».
Тогда до полного ухода H& M из Владивостока оставалось 9 часов и 30 минут.
Уход H& M оказался весьма ZARАзным. Следом за шведами спрятались испанцы. Компания Inditex (к ней ещё вернёмся) заявила о приостановке деятельности своих магазинов 5 марта. Спустя несколько дней, если не часов, бутики по всей стране погасили свет.
Бренд был олицетворением моды и элегантности по доступным ценам. Располагался в двух точках дальневосточной столицы: малом ГУМе и ТРК «Калина Молл».
Возвращаться планировал так же, как и H&M. Неоднократные «вот-вот откроется» заставляли владивостокцев держать руку на кошельке. «Как можно скорее» — заверяли представители ZARA в интервью российским СМИ. Но «скорее» так и не случилось.
В начале ноября бренд завешал витрины в ТРК «Калина Молл», чуть погодя убрал манекены из малого ГУМа, а после там же выкорчевал вывеску, собрал вещи и, как завещал Владимир Вольфович, чемодан, вокзал, на… wildberris, продавать остатки.
ZARA — стал первым крупным магазином иностранного бренда во Владивостоке. Проработал 7 лет. Громко зашёл и тихо ушёл.
Судьба этих четырёх товарищей, братьев ZARA, дочек Inditex, не так однозначна. Они залетели на владивостокский рынок в феврале 2019 года, вместе с открытием ТРК «Калина-Молл». Вместе вошли, но ушли по отдельности.
Если Massimo Dutti приговор вынесен — вещи собраны, вывески сняты, жильцы выселены, то Bershka, Pull&Bear и Stradivarius продолжают дарить веру в чудо всем желающим носить современную, относительно качественную и не бьющую по карману одежду.
Не исключено, что «вера» притянута за уши, ведь витрины этих магазинов ровным счётом так же, как и витрина ZARA, пусты. Внутри который месяц потёмки. Вероятнее, их ждёт судьба Massimo Dutti — выкорчеванная вывеска и баннер с рекламой будущего российского бренда, но пока новыми арендаторами не особо пахнет.
Ждать их триумфального возвращения точно не стоит, по крайней мере под этими же именами — Inditex продал российские магазины азиатским предпринимателям.
Скучающим и разочарованным НЕ вешать носы! Почта России анонсировала запуск доставки одежды зарубежных брендов. Откуда они, правда, её будут ввозить и какими голубями — пока не раскрывается. Но надежда есть! Да, точно, есть… наверняка…
Отличились поляки. Хотя как отличились — избавились от балласта: быстренько сбагрили его арабам, и дело в шляпе. В отличие от других компаний ретейлер одежды LPP, которому принадлежит бренд Sinsay, долго не рассусоливал — сказал «уйду» и ушёл!
Поляки прикрыли свои бутики во Владивостоке в марте 2022-го, вслед за Inditex. Однако уже в мае они вновь открылись. Sinsay продали предпринимателям из ОАЭ. Любительницы кислотно-розовых пиджаков вновь смогли пополнить домашнюю коллекцию новеньким недвижимым имуществом.
Отдел для дам постоянно полон, мелькают даже новые коллекции, а вот мужские вешалки существенно сократились до одной-двух. И те с носками. Немодными. Совсем немодными.
Сообщалось, что магазины сменят название на отечественное «Син». Но уже полгода во владивостокских бутиках без изменений. По всей видимости, произошла заминка, или наоборот, как завещал Летов, всё идёт по плану.
Задохнётся ли Sinsay в российских ТЦ или «второе пришествие» станет толчком в развитии арабской моды во Владивостоке — остаётся только догадываться.
Хотя и по носкам всё ясно.
Есть и те, кто вроде бы заявил о приостановке продаж в России и вроде бы ушёл с рынка, но хлопать дверями не спешит.
По-прежнему во Владивостоке можно посетить [и даже что-то прикупить] магазины брендов:
Не густо, но хоть что-то. К тому же нужно развивать отечественные бренды! Пусть пока они не славятся своей доступностью и соответствием «цена — качество», но то ли ещё будет! Даже ГУФСИН[Say] в стороне не осталась.