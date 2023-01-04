Худи вы тут забыли: кто покинул мир моды Владивостока в 2022 году

Они уходили, но обещали вернуться. Потом возвращались и обещали остаться. Опять уходили, крича «ненадолго». Но потом стало ясно — с ними надо прощаться. С марта 2022 года иностранные бренды массово сообщали о своём уходе из России. Вспоминаем, как Владивосток прощался с западными пуговицами.

Сюжет Новый год