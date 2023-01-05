Рождественский забег на лыжне устроят во Владивостоке

В администрации Владивостока сообщили, что рождественский забег на острове Русский стартует уже 8 января в 11:00 часов. Сперва участникам предстоит зарегистрироваться. Уже в час дня начнется соревнование для детей, и в два часа дня — для взрослых. Дистанции — 600 метров и 1,5 километра соответственно.
Только с 1 по 3 января прокатом лыжни воспользовались 3,5 тысяч человек. Это не считая тех людей, которые приходили на локацию со своим снаряжением. Лыжный вид спорта оказался довольно популярным среди жителей города, поэтому такое мероприятие не оставит равнодушным любителей активного отдыха.
В мэрии напомнили, что вплоть до 7 января включительно лыжня работает 10:00 до 22:00. При этом прокат лыж бесплатный, он действует с 12 часов дня до 8 часов вечера. Адрес общественного пространства: посёлок Канал, 29, стр. 5.
Ранее «Восток-Медиа» писало о рождественской ярмарке. Череда новогодних праздников еще не закончилась — самое время купить фермерскую продукцию к праздничному столу.