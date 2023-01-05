Рождественский забег на лыжне устроят во Владивостоке

Только с 1 по 3 января прокатом лыжни воспользовались 3,5 тысяч человек. Это не считая тех людей, которые приходили на локацию со своим снаряжением. Лыжный вид спорта оказался довольно популярным среди жителей города, поэтому такое мероприятие не оставит равнодушным любителей активного отдыха.