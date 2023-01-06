Синоптики назвали самый холодный город Приморья в эту пятницу

В пятницу, 6 января, погодные условия в Приморском крае будет определять атмосферное давление. Снега или дождя в огромных количествах не ожидается. Местами на дорогах региона снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада. Воздух прогреется до -15…-3°C.
В дальневосточной столице осадков не ожидается совсем. Весь деня синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до -3…-5°C.
Самым холодным крупным городом края сегодня станет Уссурийск. Там ожидается всего -9°C. Местами на дорогах будет гололедица, поэтому пешеходам и автолюбителям стоит быть особо внимательными.
В Находке же самое время выбраться на прогулку. Воздух прогреется аж до -1°C. Осадков не будет, ветер слабый.