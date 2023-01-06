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Синоптики назвали самый холодный город Приморья в эту пятницу

Сегодня, 03:40
В целом в регионе днём сильных морозов ждать не стоит. Однако в некоторых районах края всё же будет зябко.

В пятницу, 6 января, погодные условия в Приморском крае будет определять атмосферное давление. Снега или дождя в огромных количествах не ожидается. Местами на дорогах региона снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада. Воздух прогреется до -15…-3°C.

В дальневосточной столице осадков не ожидается совсем. Весь деня синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до -3…-5°C.

Самым холодным крупным городом края сегодня станет Уссурийск. Там ожидается всего -9°C. Местами на дорогах будет гололедица, поэтому пешеходам и автолюбителям стоит быть особо внимательными.

В Находке же самое время выбраться на прогулку. Воздух прогреется аж до -1°C. Осадков не будет, ветер слабый.

#Погода#Приморский край#Владивосток#Уссурийск
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