Синоптики назвали самый холодный город Приморья в эту пятницу

В пятницу, 6 января, погодные условия в Приморском крае будет определять атмосферное давление. Снега или дождя в огромных количествах не ожидается. Местами на дорогах региона снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада. Воздух прогреется до -15…-3°C.