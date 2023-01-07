В Приморье тигр вышел понаблюдать за людьми

Как сообщало в своем telegram-канале центр «Амурский тигр», животное признаков агрессии не проявляло, судя по всему — этот тот самый тигр, который недавно навёл шороху в Дунае, Подъяпольском и в Фокино, где едва ли не в ста метрах от многоэтажек он пообедал собакой.