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В Приморье тигр вышел понаблюдать за людьми

7 января 06:40
На этот раз хищную кошку очевидцы заметили в районе города Партизанска, неподалеку от населенного пункта Казанки. Встреча с тигром произошла поздним вечером.

Кадрами полосатого хищника поделились жители в социальных сетях. Они отметили, что когда машина остановилась, хищник отошёл от дороги на несколько метров и сел, внимательно наблюдая за людьми.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что очередная встреча с тигром случилась в Приморском крае. Молодого любопытного полосатого красавчика сняли на видео не менее любопытные двуногие — на обочине дороги между Фокино и Душкино. Тигр наблюдал за людьми в автомобилях, люди в автомобилях — за тигром.

Как сообщало в своем telegram-канале центр «Амурский тигр», животное признаков агрессии не проявляло, судя по всему — этот тот самый тигр, который недавно навёл шороху в Дунае, Подъяпольском и в Фокино, где едва ли не в ста метрах от многоэтажек он пообедал собакой.

#Приморский край
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