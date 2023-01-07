В Приморье тигр вышел понаблюдать за людьми

Кадрами полосатого хищника поделились жители в социальных сетях. Они отметили, что когда машина остановилась, хищник отошёл от дороги на несколько метров и сел, внимательно наблюдая за людьми.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что очередная встреча с тигром случилась в Приморском крае. Молодого любопытного полосатого красавчика сняли на видео не менее любопытные двуногие — на обочине дороги между Фокино и Душкино. Тигр наблюдал за людьми в автомобилях, люди в автомобилях — за тигром.
Как сообщало в своем telegram-канале центр «Амурский тигр», животное признаков агрессии не проявляло, судя по всему — этот тот самый тигр, который недавно навёл шороху в Дунае, Подъяпольском и в Фокино, где едва ли не в ста метрах от многоэтажек он пообедал собакой.