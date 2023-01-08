10 миллионов — псу под хвост: мошенники разгулялись в Приморье

Гражданка рассказала следующее: однажды ей позвонила девушка с милейшим голосом и, назвавшись сотрудником полиции, встревоженно сообщила, что некие неизвестные лица пытаются снять денежные средства по доверенности, оформленной на её имя. Пожилой человек перепугался. А мошенники продолжили действовать по схеме. Через пару минут (чтобы жертва не опомнилась) позвонил уже мужчина, якобы сотрудник Банка России. Он заверил женщину, что уж теперь точно всё будет в порядке, потому что он лично будет ей помогать разобраться в ситуации. Главное — держать всё в тайне.