10 миллионов — псу под хвост: мошенники разгулялись в Приморье

Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в полицию обратилась пожилая (68 лет) женщина, проживающая во Владивостоке. Она стала жертвой мошенников.
Гражданка рассказала следующее: однажды ей позвонила девушка с милейшим голосом и, назвавшись сотрудником полиции, встревоженно сообщила, что некие неизвестные лица пытаются снять денежные средства по доверенности, оформленной на её имя. Пожилой человек перепугался. А мошенники продолжили действовать по схеме. Через пару минут (чтобы жертва не опомнилась) позвонил уже мужчина, якобы сотрудник Банка России. Он заверил женщину, что уж теперь точно всё будет в порядке, потому что он лично будет ей помогать разобраться в ситуации. Главное — держать всё в тайне.
Следуя инструкциям мошенников, женщина установила приложение для удалённого доступа к телефону и две недели выполняла всё, что ей говорили. В частности, срочно продала квартиру, взяла кредит и перевела все деньги на различные банковские счета, которые ей заботливо продиктовал «сотрудник Банка России». В итоге пожилой человек отдал бессовестным гражданам 10 миллионов рублей.
И только лишившись всех средств, потерпевшая пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Сотрудники полиции настоятельно советуют всем жителям Приморья — будьте внимательны, не доверяйте неизвестным, даже если они позвонили вам и назвали по имени-отчеству. И неважно, как именно величает себя собеседник — сотрудником полиции, Банка России или даже папой Римским. Как только с вами начинают разговор о деньгах, немедленно положите трубку и звоните родным или друзьям.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что житель Артёма отдал мошенникам 300 тысяч рублей.