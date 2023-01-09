Гололедица и ветер — чего еще ожидать от погоды в Приморье?

Сегодня, 9 января, на территории всего края наблюдается повышенное атмосферное давление. Осадков в крупных городах региона не предвидится. При этом ветер может разбушеваться. В среднем, температура воздуха составит -12…-1°C.
Во Владивостоке переменная облачность. Ветер северо-западный, сильный до умеренного. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5…-7°C.
В Уссурийске ситуация аналогичная, вплоть до температур. А вот Находка удивит местных жителей небольшим потеплением. Температура воздуха достигнет -2…-4°C.
При этом всем автолюбителям края надо внимательнее следить за дорогой: на некоторых участках трасс все еще присутствуют снежный накат и гололедица.
Ранее «Восток-Медиа» писало об ухудшении погоды уже 13 января. Снег вновь может внести свою коррективы в жизнь приморцев.