Гололедица и ветер — чего еще ожидать от погоды в Приморье?

Согласно данным синоптиков, в Приморье ожидаются сильный ветер и гололедица на дорогах. Температура воздуха при этом будет относительно теплая, а одному муниципалитету и вовсе повезет — столбик термометра покажет лишь -2°C.

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