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Гололедица и ветер — чего еще ожидать от погоды в Приморье?

Вчера, 00:14
Фото: 1MI
Согласно данным синоптиков, в Приморье ожидаются сильный ветер и гололедица на дорогах. Температура воздуха при этом будет относительно теплая, а одному муниципалитету и вовсе повезет — столбик термометра покажет лишь -2°C.

Сегодня, 9 января, на территории всего края наблюдается повышенное атмосферное давление. Осадков в крупных городах региона не предвидится. При этом ветер может разбушеваться. В среднем, температура воздуха составит -12…-1°C.

Во Владивостоке  переменная облачность. Ветер северо-западный, сильный до умеренного. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5…-7°C.

В Уссурийске ситуация аналогичная, вплоть до температур. А вот Находка удивит местных жителей небольшим потеплением. Температура воздуха достигнет  -2…-4°C.

При этом всем автолюбителям края надо внимательнее следить за дорогой: на некоторых участках трасс все еще присутствуют снежный накат и гололедица.

Ранее «Восток-Медиа» писало об ухудшении погоды уже 13 января. Снег вновь может внести свою коррективы в жизнь приморцев.

#Общество#Прогноз погоды#Новости#Приморский край
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