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Олег Кожемяко проинспектировал новые казармы для пехотинцев ТОФ в Приморье

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI

Казармы и баню для пехотинцев ТОФ построили на полигоне в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемко проконтролировал окончание строительства новых казарм для военнослужащих и добровольцев отряда «Тигр». Для пехотинцев 155 отдельной гвардейской бригады ТОФ создали максимально комфортные условия для службы.

На территории полигона для военнослужащих разместили столовую, которая вместит в себя 120 человек в одну смену. За час здесь пообедают до 500 человек. Она оборудована печкой - в здании соблюли се рекомендации и предписания по пожарной безопасности. Также на участке имеется баня на 25-30 мужчин.

Олег Кожемяко отметил, что военнослужащие должны содержаться  достойных комфортных условиях. Таким образом они  со всей ответственностью смогут нести свою службу. Помимо этого глава региона подчеркнул участие земляков в строительстве объектов.

Командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц поблагодарил всех за такой вклад в их бытовые условия. Он добавил, что абсолютно разные люди объединились в одну команду и стали единым организмом ради достижения цели — победы.

В скором времени начнется заселение в кзармы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бойцы третьего добровольческого отряда «Тигр» готовились к выполнению боевых задач в зоне СВО.

#СВО#Спецоперация#Новости#Олег Кожемяко#Приморский край#Владивосток#Видео
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