Олег Кожемяко проинспектировал новые казармы для пехотинцев ТОФ в Приморье

На территории полигона для военнослужащих разместили столовую, которая вместит в себя 120 человек в одну смену. За час здесь пообедают до 500 человек. Она оборудована печкой - в здании соблюли се рекомендации и предписания по пожарной безопасности. Также на участке имеется баня на 25-30 мужчин.