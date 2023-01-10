Олег Кожемяко проинспектировал новые казармы для пехотинцев ТОФ в Приморье

На территории полигона для военнослужащих разместили столовую, которая вместит в себя 120 человек в одну смену. За час здесь пообедают до 500 человек. Она оборудована печкой - в здании соблюли се рекомендации и предписания по пожарной безопасности. Также на участке имеется баня на 25-30 мужчин.
Олег Кожемяко отметил, что военнослужащие должны содержаться достойных комфортных условиях. Таким образом они со всей ответственностью смогут нести свою службу. Помимо этого глава региона подчеркнул участие земляков в строительстве объектов.
Командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц поблагодарил всех за такой вклад в их бытовые условия. Он добавил, что абсолютно разные люди объединились в одну команду и стали единым организмом ради достижения цели — победы.
В скором времени начнется заселение в кзармы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бойцы третьего добровольческого отряда «Тигр» готовились к выполнению боевых задач в зоне СВО.