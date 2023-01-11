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Адреса купелей и график работы во Владивостоке на Крещение-2023

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
Адреса купелей и график работы во Владивостоке на Крещение-2023
Традиционно на Крещение-2023 во Владивостоке будет организовано несколько купелей. Их оборудуют на морском побережье у монастыря, а также на территории городских пляжей.

Проруби на Крещение во Владивостоке: правила купания и меры безопасности

В Приморье каждый год оборудуют порядка 20 купелей на Крещение, три из которых находятся на территории Владивостока. Крещенские проруби организовывают на озерах в Надеждинском районе и Спасске-Дальнем, на реке Большой Уссурке и реке Арсеньевке, на прудах в Артеме и Кононенковском водохранилище.  

Безопасность желающих окунуться в иордань на Крещение обеспечивается силами полиции и МЧС, возле прорубей также будут дежурить медики.

Проруби на Крещение во Владивостоке: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Где искупаться в крещенской купели во Владивостоке в 2023 году

Купание на Крещение проходит на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря. Он находится на Русском острове во Владивостоке. Иордань вырубают в бухте Полеводина, а крещенские купания будут проходить 19 января 2023 года. Купель открывают после прохождения крестного хода с иконами Божьей Матери и Христа Спасителя и освящения иордани.

Окунуться в купель на Крещение можно также на территории пляжа «Юбилейный», по улице Набережной, 7а во Владивостоке. Здесь вечером 18 января 2023 года проведут обряд освящения воды, после чего все желающие могут искупаться в проруби. Посещение зоны купания бесплатное, но за дополнительные услуги, в которые входит душ, туалет, полевая кухня, придется доплатить.

Также популярным местом для крещенских купаний у жителей Владивостока является зона яхт-клуба «Тихий океан» на улице Батарейной, 3. Здесь обряд омовения в крещенской проруби можно пройти с вечера 18 января 2023 года.

После ночного купания верующие могут отправиться на утреннюю службу в монастыри и храмы Владивостока. После праздничной службы на Крещение здесь можно набрать освященной воды.

Где искупаться в крещенской купели во Владивостоке в 2023 году
Фото: 1MI

Правила купания в крещенских прорубях

Для новичков погружение в ледяную воду может обернуться трагедией. Медики предупреждают, что к крещенским купаниям надо подходить с осторожностью людям, имеющим проблемы с бронхолегочной и сердечно-сосудистой системой, с заболеваниями почек и щитовидной железы, с наличием воспалительных процессов в организме. Также в ледяную прорубь не стоит окунать детей.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо:

  1. Окунаться только в оборудованные крещенские проруби, возле которых дежурят спасатели и медики.
  2. Перед нырянием разогреть тело: устроить небольшую пробежку, выполнить гимнастические упражнения.
  3. Не погружаться в прорубь с головой, чтобы предотвратить рефлекторное сужение сосудов головного мозга.
  4. В купели не стоит находиться больше 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.
  5. После выхода из купели тщательно растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду.
  6. Не пить спиртные напитки.
Правила купания в крещенских прорубях
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют, что на Крещение в 2023 году погода во Владивостоке не будет располагать к купаниям на свежем воздухе. Ожидается до -15 градусов ниже нуля и усиление ветра.

Но чтобы искупаться в Крещение, не обязательно мерзнуть в проруби под ледяным ветром. Церковь допускает возможность в ночь на Крещение принять дома душ или облиться водой — считается, что любая вода на Крещение обладает целебными свойствами, хотя ее нельзя назвать святой.

Освятить воду можно заранее в храме или монастыре Владивостока после праздничной литургии. Воду можно принести с собой либо взять в церкви. 

Правила купания в крещенских прорубях
Фото: 1MI
#Крещение#Владивосток#2023
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