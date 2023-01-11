Окунуться в купель на Крещение можно также на территории пляжа «Юбилейный», по улице Набережной, 7а во Владивостоке. Здесь вечером 18 января 2023 года проведут обряд освящения воды, после чего все желающие могут искупаться в проруби. Посещение зоны купания бесплатное, но за дополнительные услуги, в которые входит душ, туалет, полевая кухня, придется доплатить.