«Я сейчас пишу книгу»: экс-мэр Владивостока сказал в суде последнее слово

А затем Олег Гуменюк тонко намекнул окружающим, что на самом-то деле «самое последнее» слово он ещё не сказал: «Я сейчас пишу книгу о том, что со мной произошло». Можно предположить, что паче чаяния Олег Владимирович напишет в ней именно правду о своей деятельности и она таки увидит свет, станет бестселлером всех времён и народов. Правда, где именно Олег Гуменюк будет дописывать книгу, пока трудно сказать — в колонии или на воле.