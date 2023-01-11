«Я сейчас пишу книгу»: экс-мэр Владивостока сказал в суде последнее слово

Выглядел подсудимый цветуще, для финальной речи он приготовил немало тезисов, которые записал в толстенную тетрадь. В целом выступление Олега Гуменюка продолжалось около полутора часов.
Он то и дело апеллировал к присутствующим в зале журналистам и публике, шутил и в целом, если убрать антураж присутственного места, производил впечатление начинающего стендапера.
«Скажу самое главное — друзья подводят иногда. Вы все молодые люди, вам строить жизнь и жить в этом городе и надеюсь, что закон не будете нарушать, как в моём деле», — так начал Олег Гуменюк свою речь.
Далее он несколько уныло пересказал знаменитую — и очень смешную — репризу из советской телепрограммы «Кабачок «13 стульев» про пана Гималайского, который вынужден был доказывать, что не является верблюдом. При этом господин Гуменюк подчеркнул, что по сути сейчас принуждён выполнять то же самое.
«Клевета Сиротина на меня доказана. И почему обвинение не хочет видеть, что Сиротин врёт? Я не увидел, товарищ прокурор, что вы хотя бы одним словом в обвинении пытались защитить меня — в рамках статьи 49 Конституции России», — адресовал он гневную филиппику прокурору. Напомним, статья 49 Конституции РФ гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке…».
Олег Гуменюк не признал ни единого обвинения, все аргументы прокурора посчитал бездоказательными: «…мой адвокат подробно изложил всю правду. У нас есть все доказательства. Я могу показать это всем. Нет в моём деле никаких доказательств и улик, кроме слов Сергея Сиротина. Я его знал 15 лет, но не ожидал от него такой лжи, предательства, но, а самое главное — клеветы».
А затем Олег Гуменюк тонко намекнул окружающим, что на самом-то деле «самое последнее» слово он ещё не сказал: «Я сейчас пишу книгу о том, что со мной произошло». Можно предположить, что паче чаяния Олег Владимирович напишет в ней именно правду о своей деятельности и она таки увидит свет, станет бестселлером всех времён и народов. Правда, где именно Олег Гуменюк будет дописывать книгу, пока трудно сказать — в колонии или на воле.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что прокурор запросил для Олега Гуменюка рекордный срок наказания.