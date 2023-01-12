Полмиллиона рублей за уникальную разработку получила аспирант ТГМУ

Следует сказать, что вместе с Аленой Пушилиной в команде разработчиков и исполнителей проекта состоят еще несколько представителей Тихоокеанского Медицинского. Это — ассистент кафедры микробиологии, дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук Татьяна Коменкова, старший преподаватель Института фундаментальных основ и информационных технологий в медицине Оксана Переломова, студенты V курса специальности «Медицинская биохимия» Ангелина Матушинец и Полина Маркина.