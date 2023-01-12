Полмиллиона рублей за уникальную разработку получила аспирант ТГМУ

Проект аспиранта Тихоокеанского Медицинского Алены Пушилиной «Разработка комплексного диагностического продукта для оценки клинической значимости уропатогенных энтерококков», представленный на Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов «УМНИК» в номинации «Медицина и технологии здоровьесбережения», получит поддержку Фонда содействия инновациям в размере 500 000 рублей.
Диагностическая тест система — именно так можно представить разработку — может быть применен в области урологии, нефрологии, микробиологии, молекулярной генетики, клинической лабораторной диагностики.
Главные преимущества разработки являются короткий срок выполнения исследования по сравнению с классическими бактериологическими приемами, высокая точность и надежность молекулярно-генетических методов.
«Разрабатываемая нами диагностическая тест-система предназначена для быстрой идентификации и определения клинической значимости Еnterococcus faecalis в образцах мочи пациентов при инфекции урогенитального тракта. Уникальность продукта состоит в комплексном подходе к решению ряда клинико-диагностических задач. К примеру, детекции фекальных энтерококков методом ПЦР в образце биоматериала; определения клинической значимости выделенных изолятов путем математических расчетов на основе выявленных генов, антибиотикорезистентности фекальных энтерококков», — рассказала Алена Денисовна.
Планируется внедрение продукта в работу клинико-диагностических, бактериологических, научно-исследовательских лабораторий медицинских организаций, лабораторий Роспотребнадзора для микробиологического и эпидемиологического мониторинга за возбудителем.
«Данные о клинической значимости и устойчивости возбудителя к антимикробным препаратам смогут упростить постановку диагноза и назначения терапии лечащим врачом. Преимущество от использования тест-системы приобретает пациент, поскольку сокращаются сроки диагностики и установления диагноза, соответственно быстрее назначается этиотропная терапия, снижаются затраты на лечение, осуществляется более персонализированный подход к лечению», — уточнила научный руководитель проекта заведующий кафедрой микробиологии, дерматовенерологии и косметологии Тихоокеанского Медицинского доктор медицинских наук, доцент Елена Зайцева.
Следует сказать, что вместе с Аленой Пушилиной в команде разработчиков и исполнителей проекта состоят еще несколько представителей Тихоокеанского Медицинского. Это — ассистент кафедры микробиологии, дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук Татьяна Коменкова, старший преподаватель Института фундаментальных основ и информационных технологий в медицине Оксана Переломова, студенты V курса специальности «Медицинская биохимия» Ангелина Матушинец и Полина Маркина.