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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Юрий Трутнев поздравил журналистов Дальнего Востока с профессиональным праздником

Сегодня, 03:34
Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО адресовал поздравления с Днём российской печати сотрудникам дальневосточных СМИ.

День Российской печати отмечается как профессиональный праздник работников СМИ с 1992 года. 

— Средства массовой информации — необходимое условие существования власти в России. Они обеспечивают связь государства и общества,  информируют граждан о деятельности федеральных и региональных органов власти, принимаемых решениях, проводимой политике. В то же время это отражение мнения народа, имеющихся в обществе проблем.
В дни проведения специальной военной операции журналистам приходится участвовать в ожесточенном идеологическом противостоянии, в информационной войне, бороться за право наших граждан на правду, оперативно реагировать на любое происшествие, разоблачать фейки, рискуя жизнями, освещать события на передовой.
Хочу поблагодарить сотрудников российских и дальневосточных СМИ за смелость и профессионализм, объективность и неравнодушие и пожелать новых творческих успехов и всего самого доброго! - обратился Юрий Трутнев.
#Общество
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