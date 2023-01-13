Юрий Трутнев поздравил журналистов Дальнего Востока с профессиональным праздником

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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День Российской печати отмечается как профессиональный праздник работников СМИ с 1992 года.
— Средства массовой информации — необходимое условие существования власти в России. Они обеспечивают связь государства и общества, информируют граждан о деятельности федеральных и региональных органов власти, принимаемых решениях, проводимой политике. В то же время это отражение мнения народа, имеющихся в обществе проблем.
В дни проведения специальной военной операции журналистам приходится участвовать в ожесточенном идеологическом противостоянии, в информационной войне, бороться за право наших граждан на правду, оперативно реагировать на любое происшествие, разоблачать фейки, рискуя жизнями, освещать события на передовой.
Хочу поблагодарить сотрудников российских и дальневосточных СМИ за смелость и профессионализм, объективность и неравнодушие и пожелать новых творческих успехов и всего самого доброго! - обратился Юрий Трутнев.