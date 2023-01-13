Жители Владивостока могут стать донорами костного мозга

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Лекцию проведут представители Центра привлечения доноров Национального РДКМ из Москвы.
— Мы приглашаем всех неравнодушных узнать больше о донорстве костного мозга. Вокруг этой темы много мифов. Наша задача — рассказать правду и пригласить желающих вступить в регистр. Мне кажется, что это отличная возможность сделать доброе дело и в будущем стать для кого-то донором, а значит, спасти жизнь», — прокомментировала мероприятие руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева.
Участники мероприятия смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо будет заполнить согласие и донорскую анкету (при наличии паспорта) и сдать мазок с внутренней стороны щеки (буккальный эпителий). После этого образец биоматериала будет отправлен в лабораторию для типирования — расшифровки генетического кода (HLA-фентипа), по которому в дальнейшем будет подбираться пара «донор-реципиент». Если произойдет такое совпадение, то сотрудники регистра свяжутся с донором и пригласят сначала для полного обследования, а в случае отсутствия медицинских противопоказаний и согласия донора, для донации стволовых клеток.
Вступить в регистр может любой житель страны в возрасте от 18 до 45 лет, с массой тела не менее 50 кг и не имеющий серьезных хронических заболеваний.
СПРАВКА:
Донорство костного мозга — один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. Этот вид донорства недостаточно развит у нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням наших соотечественников.
Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому необходима пересадка костного мозга, можно было быстро найти донора. Частота совпадений по генетическому коду редка: 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.