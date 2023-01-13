Жители Владивостока могут стать донорами костного мозга

Участники мероприятия смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо будет заполнить согласие и донорскую анкету (при наличии паспорта) и сдать мазок с внутренней стороны щеки (буккальный эпителий). После этого образец биоматериала будет отправлен в лабораторию для типирования — расшифровки генетического кода (HLA-фентипа), по которому в дальнейшем будет подбираться пара «донор-реципиент». Если произойдет такое совпадение, то сотрудники регистра свяжутся с донором и пригласят сначала для полного обследования, а в случае отсутствия медицинских противопоказаний и согласия донора, для донации стволовых клеток.