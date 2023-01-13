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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Жители Владивостока могут стать донорами костного мозга

Сегодня, 06:02
Фото: Изображение от a href. на Freepik.com
17 января 2023 года во Владивостоке проведут публичную лекцию по донорству костного мозга «В каждом из нас есть лекарство от рака».

Лекцию проведут представители Центра привлечения доноров Национального РДКМ из Москвы.

— Мы приглашаем всех неравнодушных узнать больше о донорстве костного мозга. Вокруг этой темы много мифов. Наша задача — рассказать правду и пригласить желающих вступить в регистр. Мне кажется, что это отличная возможность сделать доброе дело и в будущем стать для кого-то донором, а значит, спасти жизнь», — прокомментировала мероприятие руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева.

Участники мероприятия смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо будет заполнить согласие и донорскую анкету (при наличии паспорта) и сдать мазок с внутренней стороны щеки (буккальный эпителий). После этого образец биоматериала будет отправлен в лабораторию для типирования — расшифровки генетического кода (HLA-фентипа), по которому в дальнейшем будет подбираться пара «донор-реципиент». Если произойдет такое совпадение, то сотрудники регистра свяжутся с донором и пригласят сначала для полного обследования, а в случае отсутствия медицинских противопоказаний и согласия донора, для донации стволовых клеток.

Вступить в регистр может любой житель страны в возрасте от 18 до 45 лет, с массой тела не менее 50 кг и не имеющий серьезных хронических заболеваний. 

СПРАВКА:

Донорство костного мозга — один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. Этот вид донорства недостаточно развит у нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням наших соотечественников.

Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому необходима пересадка костного мозга, можно было быстро найти донора. Частота совпадений по генетическому коду редка: 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.

#Общество#Донорство#Владивосток#Рак крови#Донор#РДКМ
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