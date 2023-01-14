Практику строительства соцобъектов из клееного бруса будут расширять в Приморье

«Считаю, что очень актуально в сельской местности строить ФАПы из клееного бруса, строить детские сады, небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, дома культуры – это быстро, экологически чисто, сейсмобезопасно. Это, наверное, самый теплый материал, который мы производим у себя в крае, поэтому сейчас будем такие программы рассматривать и уже в дальнейшем строить из того материала, который производится у нас в Приморье», – обозначил Олег Кожемяко.