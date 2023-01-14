Практику строительства соцобъектов из клееного бруса будут расширять в Приморье

Posted 14 января 03:43
Published 14 января 03:43
Modified Вчера, 03:45
Updated Вчера, 03:45
Глава региона побывал на строительной площадке, оценил скорость выполнения монтажных работ. Сейчас на объекте задействованы 20 человек, привлечено три единицы техники, работы идут по графику. Материалом для новой школы был выбран клееный брус, который производит приморская лесоперерабатывающая компания «Тернейлес».
Строители рассказали, что из клееного бруса здание школы собирается быстро, для монтажа не требуется привлечение большого количества техники. Кроме того, здание имеет высокую энергоэффективность – материал хорошо сохраняет тепло.
«Считаю, что очень актуально в сельской местности строить ФАПы из клееного бруса, строить детские сады, небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, дома культуры – это быстро, экологически чисто, сейсмобезопасно. Это, наверное, самый теплый материал, который мы производим у себя в крае, поэтому сейчас будем такие программы рассматривать и уже в дальнейшем строить из того материала, который производится у нас в Приморье», – обозначил Олег Кожемяко.
По проекту в школе будет большой спортивный и актовый зал, а на территории – стадион с резиновым покрытием и беговыми дорожками, где планируется проводить массовые мероприятия с участием жителей поселка Светлая.
«Сейчас по федеральной программе у нас зарегистрированы все спортивные кубы. Здесь тоже будет спортивный клуб. Он может работать не только на детей, но и еще на взрослое население», – рассказала заместитель председателя Правительства – министр образования Приморья Эльвира Шамонова, добавив, что школа станет местом притяжения для всего поселка.
Отметим, закончить строительство новой школы в Светлой планируется летом 2023 года. Площадь помещений составит около 2,5 тысячи квадратных метров, отапливаться школа будет от собственной котельной.