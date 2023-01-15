Олег Кожемяко встретился с жителями северных территорий Приморья

Posted 15 января 03:46
Published 15 января 03:46
Modified Вчера, 03:50
Updated Вчера, 03:50
Во время встречи в поселке Светлая одной из основных тем разговора стала жилищная тема. Директор поселковой школы Светлана Заиграева рассказала, что шесть учителей испытывают сложности с жильем и просила рассмотреть возможность предоставления им жилой площади.
Глава Тернейского муниципального округа Сергей Наумкин сообщил, что в текущем году в поселке будет достроена новая школа и сейчас рассматривается вариант реконструкции прежнего здания учреждения под жилье, в том числе для учителей.
Местные жители отметили, что в жилье нуждаются не только учителя, но и многие другие жители поселка, и задали главе региона вопрос о том, планируется ли решение этого вопроса.
Губернатор Олег Кожемяко поддержал идею реконструкции прежнего здания школы и предложил рассмотреть вариант строительства в поселке небольших жилых домов из клееного бруса после того, как возведение образовательного объекта будет завершено.
«Это экспериментальный проект, который нам должен дать понимание. Мы взяли лучшую компанию в Приморском крае, которая занималась клееным брусом, пригласили ее сюда как главного подрядчика. Она привлекла специалистов "Тернейлеса", которых сейчас учат сборке бруса, чтобы у нас в последующем было не только собственное производство, но и собственный монтаж», – сказал глава региона.
Жители поселка Пластун пожаловались Губернатору на отсутствие нового Дома культуры. Олег Кожемяко ответил, что начало применения на северных территориях технологии строительства социально-культурных объектов из клееного бруса позволит решить эту проблему.
«Завершим школу в Светлой. У нас высвободится бригада, и спокойно начнем в 2024 году строить», – ответил глава региона.
Также в ходе встречи Олег Кожемяко рассказал жителям Пластуна о проекте «Народный театр», который активно поддерживается на региональном уровне, и предложил творческим сообществам территории присоединиться к нему.
Напомним, «Народные театры» уже работают в Дальнегорске, Арсеньеве, Артеме и Спасске-Дальнем.