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Posted 15 января 03:46

Published 15 января 03:46

Modified Вчера, 03:50

Updated Вчера, 03:50

Олег Кожемяко встретился с жителями северных территорий Приморья

15 января 03:46
Фото: zr.media
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе посещения северных территорий встретился с жителями двух населенных пунктов Тернейского муниципального округа – поселков Светлая и Пластун. Глава региона ответил на актуальные для людей вопросы, в том числе о строительстве жилья и Дома культуры.
Сюжет
Город

Во время встречи в поселке Светлая одной из основных тем разговора стала жилищная тема.  Директор поселковой школы Светлана Заиграева рассказала, что шесть учителей испытывают сложности с жильем и просила рассмотреть возможность предоставления им жилой площади.

Глава Тернейского муниципального округа Сергей Наумкин сообщил, что в текущем году в поселке будет достроена новая школа и сейчас рассматривается вариант реконструкции прежнего здания учреждения под жилье, в том числе для учителей.

Местные жители отметили, что в жилье нуждаются не только учителя, но и многие другие жители поселка, и задали главе региона вопрос о том, планируется ли решение этого вопроса.

Губернатор Олег Кожемяко поддержал идею реконструкции прежнего здания школы и предложил рассмотреть вариант строительства в поселке небольших жилых домов из клееного бруса после того, как возведение образовательного объекта будет завершено.

«Это экспериментальный проект, который нам должен дать понимание. Мы взяли лучшую компанию в Приморском крае, которая занималась клееным брусом, пригласили ее сюда как главного подрядчика. Она привлекла специалистов "Тернейлеса", которых сейчас учат сборке бруса, чтобы у нас в последующем было не только собственное производство, но и собственный монтаж», – сказал глава региона.

Жители поселка Пластун пожаловались Губернатору на отсутствие нового Дома культуры. Олег Кожемяко ответил, что начало применения на северных территориях технологии строительства социально-культурных объектов из клееного бруса позволит решить эту проблему.

«Завершим школу в Светлой. У нас высвободится бригада, и спокойно начнем в 2024 году строить», – ответил глава региона.

Также в ходе встречи Олег Кожемяко рассказал жителям Пластуна о проекте «Народный театр», который активно поддерживается на региональном уровне, и предложил творческим сообществам территории присоединиться к нему.

 Напомним, «Народные театры» уже работают в Дальнегорске, Арсеньеве, Артеме и Спасске-Дальнем.

#Общество#Город#Приморский край#Владивосток
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