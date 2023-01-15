Олег Кожемяко встретился с жителями северных территорий Приморья

«Это экспериментальный проект, который нам должен дать понимание. Мы взяли лучшую компанию в Приморском крае, которая занималась клееным брусом, пригласили ее сюда как главного подрядчика. Она привлекла специалистов "Тернейлеса", которых сейчас учат сборке бруса, чтобы у нас в последующем было не только собственное производство, но и собственный монтаж», – сказал глава региона.