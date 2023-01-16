«Генплан — не то»: как компания «Судеко» вытирает ноги о планы развития Владивостока

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Корреспондент «Золотого Рога» внимательно выслушал доводы сторон в зале судебного заседания, подробности — в нашем материале.
Юристы городской администрации выступали около пятнадцати минут. Своё выступление они разделили на три блока, каждый из которых соответствовал определённому основанию, согласно которому специалисты городской администрации отказали компании «Судеко» в «изнасиловании» облика, транспортной и коммунальной инфраструктуры исторического центра Владивостока. Первый довод касался участка, который «Судеко» не принадлежит, но который компания в силу врожденной хабаровской наглости включила в свой проект для «дополнительного благоустройства». Видели бы этот ход другие застройщики раньше — пищали бы от восторга, а город пищал бы от злобы.
Гениальный ход во всех отношениях — участок сто метров берётся под строительство, и ещё километр просто захватывается под «дополнительное благоустройство», например, под ещё десять домов. Почему бы и нет? Принцип застройки чужого города, очевидно, такой — «строй, круши — мы здесь проездом».
— При этом правоустанавливающие документы на участке с кадастровым номером 11:16 и, соответственно, на неразграниченные земли в представленном пакете документов отсутствовали, — заметил юрист администрации города.
Вторая причина отказа в выдаче разрешения на строительство — странности в документах компании. Как говорит юрист администрации Владивостока, согласно сведениям из ЕГРН участок имеет вид разрешённого использования — жилые здания с размещением на нижних этажах объектов делового и обслуживающего назначения. При этом в градостроительном плане, который был выдан 21 февраля 2020 года, такой вид разрешённого использования отсутствует, соответственно, в градостроительном плане, который был выдан за 2 года до подачи заявления указана только жилая застройка.
— Более того, на сегодняшний день зона G4, в которой располагается земельный участок в соответствии с основными положениями действующей редакции правил землепользования, также не содержит такого вида разрешенного использования, как нежилые здания с размещением объектов делового и обслуживающего назначения. Поэтому мы полагаем, что данное несоответствие - оно было правомерно учтено специалистами управления градостроительства при принятии решения, — подчеркнула юрист администрации Владивостока в рамках судебного заседания.
Адвокаты «Судеко», впрочем, генплан города Владивостока считают чем-то вроде «грязной зелёной бумажки», которая «есть, но не про их честь». Юристы выступали около пяти минут и вот что они сказали о генплане Владивостока в зале суда:
— Мы не считаем генеральный план первичным документом, имеющим более… Более высокое, скажем так, значение.
То, что над созданием этого «не первичного документа» работали сотни людей, несколько институтов территориального планирования, иностранные специалисты, учитывающие и методично прорабатывающие все нюансы сложного городского ландшафта Владивостока, представителям строителя из прямого как палка Хабаровска, неинтересно. Подумаешь, какой-то там генплан.
Впрочем, чего ещё ожидать от адвокатов, которые без зазрения совести заявляют журналистам в кулуарах, что статьи в медиа и сообщения в блогах проплачены, а компанию «Судеко» заказали некие «армяне». Наверняка они не поверят в то, что СМИ могут стоять на защите интересов жителей микрорайона Эгершельд, как это было в 2017 году со сквером на улице Бестужева. Тогда усилиями городских активистов, властей, средств массовой информации и жителей района удалось остановить стройку «супермаркета напротив супермаркета», которая надолго бы парализовала главную транспортную артерию, соединяющую Эгершельд с материком. По всей видимости, пора местным жителям организовываться на защиту Эгершельда от нового захватчика, на этот раз хабаровского, которому до одного места генплан Владивостока, как и сам Владивосток. Следующее заседание суда состоится 17 января, и журналисты «Золотого Рога» будут следить за развитием событий. Рассматривают это дело судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Гончарова А.В., Анисимова Н.Н. и Еремеева О.Ю.
Напомним, строительная компания «Судеко» намеревается возвести высотки на улице Арсеньева, где ещё год назад губернатор Олег Кожемяко обещал сделать сквер и высказался против стройки. Горожанами было собрано около 3 тысяч подписей за это. Единственным учредителем ООО «Судеко», согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, является компания из КНР.
Год назад назначение земель в центре Владивостока после громкого скандала минстрой региона сменил с жилой застройки на зону рекреации и отдыха. Тогда жители Эгершельда праздновали победу над точечным застройщиком, но сейчас земли, находящиеся в частной собственности, снова вернулись в категорию «для жилой застройки».
Если внимательно присмотреться к истории создания компании-застройщика ООО «Судеко», многое становится понятным. Мнение владивостокцев, равно как их комфорт и качество жизни, которые, без сомнений, пострадают в случае реализации проекта, этих бизнесменов не волнуют в принципе, так как к нашему городу они не имеют ровным счётом никакого отношения. Владеют компанией китайцы, а управляют дельцы из Хабаровска, сколотившие капиталы на околобюджетном бизнесе в сфере ЖКХ.