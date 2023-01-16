«Генплан — не то»: как компания «Судеко» вытирает ноги о планы развития Владивостока

Впрочем, чего ещё ожидать от адвокатов, которые без зазрения совести заявляют журналистам в кулуарах, что статьи в медиа и сообщения в блогах проплачены, а компанию «Судеко» заказали некие «армяне». Наверняка они не поверят в то, что СМИ могут стоять на защите интересов жителей микрорайона Эгершельд, как это было в 2017 году со сквером на улице Бестужева. Тогда усилиями городских активистов, властей, средств массовой информации и жителей района удалось остановить стройку «супермаркета напротив супермаркета», которая надолго бы парализовала главную транспортную артерию, соединяющую Эгершельд с материком. По всей видимости, пора местным жителям организовываться на защиту Эгершельда от нового захватчика, на этот раз хабаровского, которому до одного места генплан Владивостока, как и сам Владивосток. Следующее заседание суда состоится 17 января, и журналисты «Золотого Рога» будут следить за развитием событий. Рассматривают это дело судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Гончарова А.В., Анисимова Н.Н. и Еремеева О.Ю.