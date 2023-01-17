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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Экспертное сообщество отреагировало на арест чиновника из администрации дальневосточной столицы. Выводы по поводу произошедшего делать еще рано, уверены политологи.

Замглавы мэрии Владивостока Алексей Ляйфер арестован по решению Фрунзенского районного суда. Накануне пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю сообщила о том, что в отношении него продолжается расследование уголовного дела, возбужденного  по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка), ч. 4 ст. 33, п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).

— По по­во­ду уго­лов­но­го дела ком­мен­та­рии да­вать пока рано, учи­ты­вая, что его фа­бу­ла до кон­ца неясна. Нуж­но до­ждать­ся по­зи­ции каж­дой из сто­рон, по­смот­реть на до­ка­за­тель­ную базу, пре­жде чем вы­но­сить оцен­ки, в том чис­ле от­но­си­тель­но того, в ка­кой пе­ри­од было и было ли во­об­ще со­вер­ше­но пре­ступ­ле­ние, — высказал мнение политолог Павел Наливайко.

Эксперт уверен, что сложившаяся ситуация, хотя и несет определенный репутационный риск для команды главы Владивостока, но не фатальна.

— Здесь нуж­но по­ни­мать, что ко­ман­да фор­ми­ро­ва­лась бук­валь­но год-два на­зад, не было про­вер­ки на проч­ность го­да­ми. Тот факт, что неко­то­рые чи­нов­ни­ки на­хо­ди­лись в ад­ми­ни­стра­ции, го­во­рит лишь о про­цес­се ста­нов­ле­ния. То, что сре­ди за­ме­сти­те­лей мэра один ока­зал­ся с про­бле­ма­ми в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства, — это удар, но не смер­тель­ный. Для мэра Вла­ди­во­сто­ка Кон­стан­ти­на Ше­ста­ко­ва сей­час са­мым луч­шим спо­со­бом опра­вить­ся бу­дет про­дол­же­ние того кур­са ре­аль­ных дел, ко­то­рый он взял в мо­мент сво­е­го на­зна­че­ния, и недо­пу­ще­ние по­доб­ных ис­то­рий с чле­на­ми ко­ман­ды, — подчеркнул Наливайко.

Напомним, что уголовное дело в отношении Ляйфера — часть расследования истории с, как полагает следствие, незаконной продажей земельных участков в краевом центре частным лицам без проведения соответствующих торгов, по заниженной стоимости. Ранее правоохранительными органами была арестована бывший вице-мэр Наталья Соколова.

Политолог Павел Наливайко также отметил, что не видит в сложившейся ситуации прямых рисков для предстоящей кампании по выборам губернатора Приморского края.

— Тут нет пря­мой свя­зи и нет за­ви­си­мо­сти меж­ду тем кур­сом, ко­то­рый ве­дет гу­бер­на­тор, и эти­ми уго­лов­ны­ми де­ла­ми. Олег Ко­же­мя­ко дает всем ра­бо­тать на бла­го ре­ги­о­на, но неко­то­рые ис­поль­зу­ют эти воз­мож­но­сти не так эф­фек­тив­но, на­при­мер быв­ший мэр Вла­ди­во­сто­ка Олег Гу­ме­нюк, ко­то­рый сей­час тоже на­хо­дит­ся в ожи­да­нии при­го­во­ра суда, — считает политолог.

 

#Общество#Владивосток
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