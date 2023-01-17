Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт

Замглавы мэрии Владивостока Алексей Ляйфер арестован по решению Фрунзенского районного суда. Накануне пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю сообщила о том, что в отношении него продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка), ч. 4 ст. 33, п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).