Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Замглавы мэрии Владивостока Алексей Ляйфер арестован по решению Фрунзенского районного суда. Накануне пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю сообщила о том, что в отношении него продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка), ч. 4 ст. 33, п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).
— По поводу уголовного дела комментарии давать пока рано, учитывая, что его фабула до конца неясна. Нужно дождаться позиции каждой из сторон, посмотреть на доказательную базу, прежде чем выносить оценки, в том числе относительно того, в какой период было и было ли вообще совершено преступление, — высказал мнение политолог Павел Наливайко.
Эксперт уверен, что сложившаяся ситуация, хотя и несет определенный репутационный риск для команды главы Владивостока, но не фатальна.
— Здесь нужно понимать, что команда формировалась буквально год-два назад, не было проверки на прочность годами. Тот факт, что некоторые чиновники находились в администрации, говорит лишь о процессе становления. То, что среди заместителей мэра один оказался с проблемами в сфере законодательства, — это удар, но не смертельный. Для мэра Владивостока Константина Шестакова сейчас самым лучшим способом оправиться будет продолжение того курса реальных дел, который он взял в момент своего назначения, и недопущение подобных историй с членами команды, — подчеркнул Наливайко.
Напомним, что уголовное дело в отношении Ляйфера — часть расследования истории с, как полагает следствие, незаконной продажей земельных участков в краевом центре частным лицам без проведения соответствующих торгов, по заниженной стоимости. Ранее правоохранительными органами была арестована бывший вице-мэр Наталья Соколова.
Политолог Павел Наливайко также отметил, что не видит в сложившейся ситуации прямых рисков для предстоящей кампании по выборам губернатора Приморского края.
— Тут нет прямой связи и нет зависимости между тем курсом, который ведет губернатор, и этими уголовными делами. Олег Кожемяко дает всем работать на благо региона, но некоторые используют эти возможности не так эффективно, например бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который сейчас тоже находится в ожидании приговора суда, — считает политолог.