В Приморье приостановят работу три пункта пропуска через границу с КНР

В связи с этим, определены выходные дни в работе пунктов пропуска. По информации Росгранстроя, с 22 по 26 января 2023 года закроются пункты пропуска Пограничный (переход в китайский Суйфэньхэ), Полтавка (Дуннин) и Турий Рог (Мишань). В указанный период через эти пункты пропуска пересечь госграницу не смогут ни граждане, ни автомобили. С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме.