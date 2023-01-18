В Приморье приостановят работу три пункта пропуска через границу с КНР

Posted Вчера, 02:00
Published Вчера, 02:00
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Updated Сегодня, 01:56
В связи с этим, определены выходные дни в работе пунктов пропуска. По информации Росгранстроя, с 22 по 26 января 2023 года закроются пункты пропуска Пограничный (переход в китайский Суйфэньхэ), Полтавка (Дуннин) и Турий Рог (Мишань). В указанный период через эти пункты пропуска пересечь госграницу не смогут ни граждане, ни автомобили. С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме.
Пункт пропуска Краскино (Хуньчунь) будет работать по иному расписанию: 21 января до 14 часов. Выходные дни — с 22 по 24 января. С 25 января погранпереход приступит к работе в обычном режиме.
Важное уточнение: железнодорожные пункты пропуска Приморья Махалино и Пограничный будут работать без выходных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пункты пропуска между Приморским краем и КНР тестируют перед началом работы.