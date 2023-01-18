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Posted Вчера, 02:00

Published Вчера, 02:00

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

В Приморье приостановят работу три пункта пропуска через границу с КНР

Вчера, 02:00
Фото: 1MI
Такое решение принято китайской стороной, и связано это с празднованием китайского Нового года. Праздник Весны в 2023 году наступает 22 января, и отмечают его традиционно никак не меньше недели.

В связи с этим, определены выходные дни в работе пунктов пропуска. По информации Росгранстроя, с 22 по 26 января 2023 года закроются пункты пропуска Пограничный (переход в китайский Суйфэньхэ), Полтавка (Дуннин) и Турий Рог (Мишань).  В указанный период через эти пункты пропуска пересечь госграницу не смогут ни граждане, ни автомобили. С 27 января эти погранпереходы будут работать в штатном режиме.

Пункт пропуска Краскино (Хуньчунь) будет работать по иному расписанию: 21 января до 14 часов. Выходные дни — с 22 по 24 января.  С 25 января погранпереход приступит к работе в обычном режиме.

Важное уточнение: железнодорожные пункты пропуска Приморья Махалино и Пограничный будут работать без выходных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пункты пропуска между Приморским краем и КНР тестируют перед началом работы.

#Экономика#Туризм#Приморский край#Росграница
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