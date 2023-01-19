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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Эксперт: Перевести всех россиян на умные счетчики в 2023 году невозможно

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Ведущий специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Федорук прокомментировал планы по внедрению в России до 1 января 2024 года умных счетчиков.

Федорчук пояснил, что всей страной перейти в этом году на умные счетчики нереально — кроме, пожалуй что, строящихся домов, пишет Pravda.Ru.

По его словам, жильцы квартир сами будут решать, каким счетчиком пользоваться, так как большинству хватает тех устройств, что у них уже установлены, дают правильные показания и прослужат еще пять-семь лет. Лично меня никто не заставит прекратить пользоваться счетчиком, ресурс которого не исчерпан, чтобы платить за другой счетчик, который мне не нужен, подчеркнул эксперт.  

С другой стороны, как отметил Федорчук, установка умного счетчика на весь дом — оправданная мера, так как в этом случае управляющая компания будет знать объем потребления и выявлять жильцов, предоставляющих неправильные показания. Но снабжать умным счетчиком каждую квартиру — перебор, резюмировал специалист в сфере ЖКХ.

#Общество
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