Эксперт: Перевести всех россиян на умные счетчики в 2023 году невозможно

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Федорчук пояснил, что всей страной перейти в этом году на умные счетчики нереально — кроме, пожалуй что, строящихся домов, пишет Pravda.Ru.
По его словам, жильцы квартир сами будут решать, каким счетчиком пользоваться, так как большинству хватает тех устройств, что у них уже установлены, дают правильные показания и прослужат еще пять-семь лет. Лично меня никто не заставит прекратить пользоваться счетчиком, ресурс которого не исчерпан, чтобы платить за другой счетчик, который мне не нужен, подчеркнул эксперт.
С другой стороны, как отметил Федорчук, установка умного счетчика на весь дом — оправданная мера, так как в этом случае управляющая компания будет знать объем потребления и выявлять жильцов, предоставляющих неправильные показания. Но снабжать умным счетчиком каждую квартиру — перебор, резюмировал специалист в сфере ЖКХ.