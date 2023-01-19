Эксперт: Перевести всех россиян на умные счетчики в 2023 году невозможно

По его словам, жильцы квартир сами будут решать, каким счетчиком пользоваться, так как большинству хватает тех устройств, что у них уже установлены, дают правильные показания и прослужат еще пять-семь лет. Лично меня никто не заставит прекратить пользоваться счетчиком, ресурс которого не исчерпан, чтобы платить за другой счетчик, который мне не нужен, подчеркнул эксперт.