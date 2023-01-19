Глава Владивостока проверил строительство суперсовременной школы в Патрокле

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, представители подрядчика доложили Константину Шестакову текущую обстановку: идёт устройство арматурных каркасов и бетонирование стен и колонн учебных корпусов, ведётся прокладка инженерных сетей и другие работы.
«Оборонэнерго» в ближайшее время подведёт к стройплощадке дополнительные мощности, и это позволит значительно увеличить объем бетонных работ, которые ведутся в зимнее время. А значит, уже в марте все монолитные работы будут завершены. И это очень важно, ведь летом в здании школы должны начаться отделочные работы. Сдано же учебное заведение должно быть к концу 2023 года.
«Сроки крайне сжатые, — напомнил подрядчикам глава города. — Мы должны работать вместе, чтобы всё успеть вовремя. Чтобы отделка, электрика, всё оборудование соответствовали реальным потребностям будущей школы, необходимо, чтобы руководство учреждения и подрядчик уже на этапе отделки плотно вели совместную работу».
Константин Шестаков отметил, что вопросы, возникающие в ходе строительства, решаются при содействии Дирекции по строительству объектов ВГО, эта же структура ведёт постоянный технический надзор за стройкой — в том числе с помощью камер видеонаблюдения.
Школа в Патрокле будет способна принять 1275 учеников. Пока что это самая большая школа во всём ДФО. В здании будут два спортзала, бассейн, библиотека, актовый зал и даже кинотеатр, а также — эксплуатируемая кровля.
Напомним, что во Владивостоке - впервые за 10 лет - в 2022 году начато строительство новых школ (до этого школы строились в 2012 году в Снеговой Пади) - на Патрокле в частности. Уже готова документация на строительство школы в районе улицы Майора Филипова, она рассчитана на 1100 мест. Столько же учеников примет и школа, строительство которой начнётся в районе Снеговой Пади.