Глава Владивостока проверил строительство суперсовременной школы в Патрокле

«Оборонэнерго» в ближайшее время подведёт к стройплощадке дополнительные мощности, и это позволит значительно увеличить объем бетонных работ, которые ведутся в зимнее время. А значит, уже в марте все монолитные работы будут завершены. И это очень важно, ведь летом в здании школы должны начаться отделочные работы. Сдано же учебное заведение должно быть к концу 2023 года.