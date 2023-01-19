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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Штамм «кракен» во Владивостоке — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
Штамм «кракен» во Владивостоке — стоит ли делать прививку от ковида
По данным Роспотребнадзора, в Приморском крае растет число заболевших коронавирусом. Каким видом штамма болеют во Владивостоке, чем опасен «кракен» и как уберечься от заражения — в нашем материале.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» во Владивостоке

За первую неделю января 2023 года в Приморском крае выявлено 140 случаев ковида. Ежедневно регистрируется порядка 50 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Однако, по данным регионального Роспотребнадзора, жители Владивостока и Приморского края больше болеют ОРВИ и гриппом — заболеваемость регистрируется выше эпидпорога почти на 350%.

Новый подвариант штамма «омикрон» XBB.1.5., или «кракен», пока зафиксирован только в одном российском регионе — один случай выявлен в Пензе. Во Владивостоке на сегодняшний день нет данных о зараженных новой мутацией ковида.  

Отличительная особенность «кракена» — высокая заразность и способность уклоняться от антител. Поэтому с большей вероятностью «кракен» станет лидером по скорости распространения среди других подвидов вируса ковида.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков:

«Думаю, уже в ближайшее время „кракен“ займет 70 — 80% ковидного „рынка“ в США и Европе. Вероятно, что и в России это произойдет, но с отставанием, то есть месяца через два».
Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» во Владивостоке
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

По клинической картине «кракен» мало чем отличается от субварианта коронавируса омикрон, поскольку является фактически «правнуком омикрона». У заразившихся наблюдается насморк, повышение температуры, мышечные и головные боли, кашель.

Эти же симптомы характерны и для омикрона, и для обычного ОРВИ. Поэтому самому себе поставить диагноз не получится.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практики Минздрава Приморья Максим Кабалык:

«При появлении любых симптомов, например першения в горле, ломоты в теле, головной боли, выделений из носа, стоит обратиться за помощью к врачу. Я крайне не рекомендую самостоятельно диагностировать у себя вариант вирусной инфекции, теперь со специалистом можно проконсультироваться по телефону, он уже по вашим симптомам скажет, с какой проблемой вы столкнулись».

Несмотря на высокую заразность штамма «кракен», смертность и госпитализации по ковиду в странах Европы и США, где новый подвид быстро распространяется, не выросли. По степени опасности «кракен» не отличается от омикрона, поэтому специалисты считают, что не стоит опасаться новой пандемии.

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: 1MI

Вакцинация от ковида во Владивостоке: адреса ближайших пунктов

Вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник Лайт» и «Спутник V», не адаптированы под новые штаммы ковида. Поэтому надеяться, что они полностью защитят от штамма «кракен», не стоит. Однако эксперты считают, что смысл в вакцинации и ревакцинации все же есть.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков:

«Вакцины продолжают защищать от заболевания ковидом любой степени тяжести на уровне от 50 до 60 процентов. А если посмотреть на уровень защиты от заболевания тяжелым ковидом, когда для лечения потребуется госпитализация, а то и реанимация, то тут эффект по-прежнему высокий — на уровне от 60 до 80 процентов».

Сделать прививку от ковида во Владивостоке можно по 15 адресам, в прививочных кабинетах государственных медучреждений. Их список с адресами размещен на сайте администрации Владивостока.

Вакцинация от ковида во Владивостоке: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#COVID-19#Коронавирус#Владивосток#Вакцинация
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