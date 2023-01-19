Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
За первую неделю января 2023 года в Приморском крае выявлено 140 случаев ковида. Ежедневно регистрируется порядка 50 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Однако, по данным регионального Роспотребнадзора, жители Владивостока и Приморского края больше болеют ОРВИ и гриппом — заболеваемость регистрируется выше эпидпорога почти на 350%.
Новый подвариант штамма «омикрон» XBB.1.5., или «кракен», пока зафиксирован только в одном российском регионе — один случай выявлен в Пензе. Во Владивостоке на сегодняшний день нет данных о зараженных новой мутацией ковида.
Отличительная особенность «кракена» — высокая заразность и способность уклоняться от антител. Поэтому с большей вероятностью «кракен» станет лидером по скорости распространения среди других подвидов вируса ковида.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков:
«Думаю, уже в ближайшее время „кракен“ займет 70 — 80% ковидного „рынка“ в США и Европе. Вероятно, что и в России это произойдет, но с отставанием, то есть месяца через два».
По клинической картине «кракен» мало чем отличается от субварианта коронавируса омикрон, поскольку является фактически «правнуком омикрона». У заразившихся наблюдается насморк, повышение температуры, мышечные и головные боли, кашель.
Эти же симптомы характерны и для омикрона, и для обычного ОРВИ. Поэтому самому себе поставить диагноз не получится.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практики Минздрава Приморья Максим Кабалык:
«При появлении любых симптомов, например першения в горле, ломоты в теле, головной боли, выделений из носа, стоит обратиться за помощью к врачу. Я крайне не рекомендую самостоятельно диагностировать у себя вариант вирусной инфекции, теперь со специалистом можно проконсультироваться по телефону, он уже по вашим симптомам скажет, с какой проблемой вы столкнулись».
Несмотря на высокую заразность штамма «кракен», смертность и госпитализации по ковиду в странах Европы и США, где новый подвид быстро распространяется, не выросли. По степени опасности «кракен» не отличается от омикрона, поэтому специалисты считают, что не стоит опасаться новой пандемии.
Вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник Лайт» и «Спутник V», не адаптированы под новые штаммы ковида. Поэтому надеяться, что они полностью защитят от штамма «кракен», не стоит. Однако эксперты считают, что смысл в вакцинации и ревакцинации все же есть.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков:
«Вакцины продолжают защищать от заболевания ковидом любой степени тяжести на уровне от 50 до 60 процентов. А если посмотреть на уровень защиты от заболевания тяжелым ковидом, когда для лечения потребуется госпитализация, а то и реанимация, то тут эффект по-прежнему высокий — на уровне от 60 до 80 процентов».
Сделать прививку от ковида во Владивостоке можно по 15 адресам, в прививочных кабинетах государственных медучреждений. Их список с адресами размещен на сайте администрации Владивостока.