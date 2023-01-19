«При появлении любых симптомов, например першения в горле, ломоты в теле, головной боли, выделений из носа, стоит обратиться за помощью к врачу. Я крайне не рекомендую самостоятельно диагностировать у себя вариант вирусной инфекции, теперь со специалистом можно проконсультироваться по телефону, он уже по вашим симптомам скажет, с какой проблемой вы столкнулись».