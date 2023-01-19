Судебные приставы в Приморье поставили на службу гражданам искусственный интеллект

При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.