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Published Вчера, 00:00

Modified Вчера, 06:57

Updated Вчера, 06:57

Более миллиона квадратных метров жилья сдали в Приморье

Вчера, 00:00
Фото: 1MI

Строители в Приморском крае выполнили план национального проекта на 2022 год

В Приморском крае в 2022 году было сдано более миллиона квадратных метров жилья. План нацпроекта «Жильё и городская среда» выполнен полностью.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, более половины — 556 тысяч квадратных метров — это многоквартирные дома, остальное — индивидуальное строительство.

Отмечается также устойчивая тенденция роста в этой сфере, правительство Приморского края сумело — вопреки санкциям — создать условия для развития строительства в регионе, причём объёмы не только не падают, но и растут, в том числе речь идёт и о строительстве социальных объектов. Внимание властей региона сосредоточено на возведении зданий медицинского, образовательного и спортивного назначения.

В текущем году в крае намечено — и необходимо — ввести в строй 1,1 миллиона квадратных метров жилья.

#Экономика#Строительство#Новости#Приморский край#Строительство жилья
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