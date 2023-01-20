Более миллиона квадратных метров жилья сдали в Приморье

Posted Вчера, 00:00
Published Вчера, 00:00
Modified Вчера, 06:57
Updated Вчера, 06:57
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, более половины — 556 тысяч квадратных метров — это многоквартирные дома, остальное — индивидуальное строительство.
Отмечается также устойчивая тенденция роста в этой сфере, правительство Приморского края сумело — вопреки санкциям — создать условия для развития строительства в регионе, причём объёмы не только не падают, но и растут, в том числе речь идёт и о строительстве социальных объектов. Внимание властей региона сосредоточено на возведении зданий медицинского, образовательного и спортивного назначения.
В текущем году в крае намечено — и необходимо — ввести в строй 1,1 миллиона квадратных метров жилья.