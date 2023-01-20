Школьникам Владивостока разрешили сидеть дома — аномальные холода

Posted Вчера, 06:52
Published Вчера, 06:52
Modified Вчера, 06:54
Updated Вчера, 06:54
Это решение принято по рекомендации краевого управления по делам ГО и ЧС. «В зависимости от погодных условий решение может поменяться», — уточнили в мэрии.
Также свободное посещение введено и в школах Артёма.
Главное — вовремя предупредить классного руководителя и выполнять домашнее задание.
Водить ли по морозу малышей в детсад, родители решают самостоятельно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о серьёзных морозах, которые надвигаются на Приморский край, и резком похолодании.