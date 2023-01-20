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Posted Вчера, 06:52

Published Вчера, 06:52

Modified Вчера, 06:54

Updated Вчера, 06:54

Школьникам Владивостока разрешили сидеть дома — аномальные холода

Вчера, 06:52
Фото: zr.media

В школах Владивостока введено свободное посещение из-за морозов

В школах Владивостока с понедельника будет введено свободное посещение, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Всё дело в грядущих аномальных морозах.

Это решение принято по рекомендации краевого управления по делам ГО и ЧС. «В зависимости от погодных условий решение может поменяться», — уточнили в мэрии.

Также свободное посещение введено и в школах Артёма.

Главное — вовремя предупредить классного руководителя и выполнять домашнее задание.

Водить ли по морозу малышей в детсад, родители решают самостоятельно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о серьёзных морозах, которые надвигаются на Приморский край, и резком похолодании.

#Погода#Администрация Владивостока#Приморский край#Новости#Прогнозы#Владивосток
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