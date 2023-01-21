Бездомные Владивостока будут жить по расписанию от властей Приморья

Posted 21 января 07:50
Published 21 января 07:50
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Основными точками маршрута станут следующие остановки:
«Социальный автобус» будет патрулировать город с сегодняшнего дня и до 26 января включительно. Именно в эти даты по прогнозу синоптиков ожидается аномально холодная погода с ледяным ветром и низкими температурами. В Примгидромете рассказали, что среднесуточная температура опустится на 7-15 градусов ниже положенной нормы.
Как рассказали в министерстве труда и социальной политики, для жителей края в эти дни будут организованы выезды к тем, кто получает набор социальных услуг. Приезжать будут по вызовам к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.