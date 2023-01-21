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Posted 21 января 07:50

Published 21 января 07:50

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Бездомные Владивостока будут жить по расписанию от властей Приморья

21 января 2023, 07:50
Фото: 1MI
В дни аномальных морозов, которые уже пришли в регион, по улицам столицы ДФО будет ходить особый вид транспорта для лиц, без определенного места жительства.

Основными точками маршрута станут следующие остановки:

  • Луговая,
  • Спортивная,
  • Центральная площадь,
  • Вторая речка,
  • Автовокзал,
  • Светланская,
  • Успенский храм и Покровский храм,
  • кольцо Нахимова.

«Социальный автобус» будет патрулировать город с сегодняшнего дня и до 26 января включительно. Именно в эти даты по прогнозу синоптиков ожидается аномально холодная погода с ледяным ветром и низкими температурами. В Примгидромете рассказали, что среднесуточная температура опустится на 7-15 градусов ниже положенной нормы.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики, для жителей края в эти дни будут организованы выезды к тем, кто получает набор социальных услуг. Приезжать будут по вызовам к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

#Общество#Погода#Приморский край#Владивосток#Автомобили#Прогнозы#Холод
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