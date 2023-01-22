Электричка нового поколения проходит тесты перед выходом на маршрут в Приморском крае

Posted Вчера, 05:30
Published Вчера, 05:30
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Составность нового электропоезда — 8 вагонов. Каждый вагон оборудован системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В тамбурах предусмотрены крепления для велосипедов.
Как только испытания завершатся, поезд возьмет курс на Дальневосточную магистраль. Во Владивостоке ждем ее в феврале. Около двух недель займет обкатка, включая синхронизацию со спутниками связи для корректного объявления остановок. После этого поезд начнет возить пассажиров на маршрутах Приморья.
В настоящий момент перевозчик располагает 9-ю электропоездами нового поколения.
Они трудятся на Дальневосточной магистрали, а также на маршрутах Хабаровского и Приморского краев. Кроме того, поезда обслуживают и ЕАО.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель грузовика столкнулся с поездом на железнодорожном переезде между станциями Махалино и Камышовая. Его госпитализировали, о состоянии машиниста пока не сообщается.