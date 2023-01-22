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Posted Вчера, 05:30

Published Вчера, 05:30

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Электричка нового поколения проходит тесты перед выходом на маршрут в Приморском крае

Вчера, 05:30
В Нижнем Новгороде проходит обкатку электричка предназначенная для просторов Приморского края. Уже в ближайшее время она отправится на Восток.
Сюжет
Поезд

Составность нового электропоезда —  8 ва­гонов. Каждый вагон оборудов­ан системой по подъе­му маломобильных пас­сажиров, санитарные комнаты также приспо­соблены для людей с ограниченными возмож­ностями здоровья. В тамбурах предусмотре­ны крепления для вел­осипедов.

Как то­лько испытания  зав­ершатся, поезд возьм­ет курс на Дальневос­точную магистраль. Во Владивостоке ждем ее в феврале.  Около двух недель за­ймет обкатка, включая синхронизацию со спутниками связи для корректного объявлен­ия остановок. После этого поезд  на­чнет возить пассажир­ов на маршрутах Прим­орья.

В настоящий момент перевозчик располагает 9-ю электропоездами нового поколения.

Они трудятся на Дальневосточной магистрали, а также на маршрутах Хабаровского и Приморского краев. Кроме того, поезда обслуживают и ЕАО.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель грузовика столкнулся с поездом на железнодорожном переезде между станциями Махалино и Камышовая. Его госпитализировали, о состоянии машиниста пока не сообщается.

#Поезда#Поезд#Новости#Приморский край#Нижний Новгород
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