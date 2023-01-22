Электричка нового поколения проходит тесты перед выходом на маршрут в Приморском крае

Как то­лько испытания зав­ершатся, поезд возьм­ет курс на Дальневос­точную магистраль. Во Владивостоке ждем ее в феврале. Около двух недель за­ймет обкатка, включая синхронизацию со спутниками связи для корректного объявлен­ия остановок. После этого поезд на­чнет возить пассажир­ов на маршрутах Прим­орья.