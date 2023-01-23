Педагоги столицы ДФО первыми в стране опробуют новую программу повышения квалификации

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Соответствующий документ сегодня, 23 января, подписали мэр Владивостока Константин Шестаков и ректор Академии Павел Кузьмин. Впервые о таком обучении заговорили на полях ВЭФ-2022.
«В сентябре прошлого года мы провели обсуждение с Академией Минпросвещения о возможности сотрудничества и уже сегодня видим первые результаты. Главный в стране координатор методологической работы по образованию разработал специальный план мероприятий, в рамках которого наши педагоги смогут улучшить свои знания и навыки, а значит повысить уровень образования в нашем городе», — подчеркнул глава администрации Владивостока Константин Шестаков.
Примечательно, что столица ДФО стала первой площадкой, где учителей погрузят в работу по новым программам повышения квалификации.
Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин поблагодарил администрацию Владивостока за предложение стать первыми в проведении такого уникального проекта, который впервые проведут в крупном городе. Ожидается, что в будущем на проведённый в столице Приморья курс будут основываться при проведении подобных мероприятий в других регионах.
Всего 23 января к обучению приступят 243 учителя химии, биологии, физики и математики, а также директора и завучи школ. Курс будет длиться 6 дней.