Педагоги столицы ДФО первыми в стране опробуют новую программу повышения квалификации

Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин поблагодарил администрацию Владивостока за предложение стать первыми в проведении такого уникального проекта, который впервые проведут в крупном городе. Ожидается, что в будущем на проведённый в столице Приморья курс будут основываться при проведении подобных мероприятий в других регионах.