«Живодер» продолжает терроризировать жителей Приморья

Тигр, загрызший собак в поселке Дунай, до сих пор на свободе. Его не могут отловить с середины декабря. На этот раз его жертвами стали два четвероногих друга из села Знаменка. Хищник проник на частную территорию под покровом ночи и загрыз бедолаг. Они спали в будках.