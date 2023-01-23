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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

«Живодер» продолжает терроризировать жителей Приморья

Сегодня, 03:52
Амурский тигр, загрызший собак в Пожарском районе Приморского края, продолжает терроризировать местных жителей. У него появились новые жертвы в другом населенном пункте — убийцу до сих пор не отловили.

Тигр, загрызший собак в поселке Дунай, до сих пор на свободе. Его не могут отловить с середины декабря. На этот раз его жертвами стали два четвероногих друга из села Знаменка. Хищник проник на частную территорию под покровом ночи и загрыз бедолаг. Они спали в будках.

При  этом одна из них находилась прямо около веранды жилого дома. Животное могло спокойно пробраться вовнутрь и напасть на человека. Сельчане уточняют, что с начала зимы они лишились примерно 28 собак. С каждым разом аппетит тира растет.

Зверь держит в страхе людей — они не могут выйти на улицу вне зависимости от время суток.

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале этой истории. Глава администрации ЗАТО Фокино Александр Баранов призвал граждан запереть рогатый скот и лошадей.

#Происшествие#Амурские тигры#Новости#Приморский край#Видео
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