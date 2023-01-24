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Posted 24 января 2023, 10:20

Published 24 января 2023, 10:20

Modified 24 января 2023, 11:45

Updated 24 января 2023, 11:45

Ипотека на новостройки во Владивостоке: нововведения и прогноз цен

Ипотека на новостройки во Владивостоке: нововведения и прогноз цен

24 января 2023, 10:20
Фото: 1MI. Ипотека на новостройки во Владивостоке: нововведения и прогноз цен
Сюжет
Недвижимость
В 2023 году цены на новостройки во Владивостоке, как и в других регионах РФ, будут продолжать расти. Но эксперты считают, что продление льготной ипотеки в 2023 году поддержит спрос на новое жилье.

Семейная ипотека

В 2018 году в России была запущена программа ипотеки для семей с детьми. Ее участники могут взять кредит на жилье по льготной ставке, обеспечиваемой государством. Действие программы должно было закончиться к концу 2022 года, но правительство приняло решение продлить ее действие до 1 июля 2024 года.

Семейной ипотекой могут воспользоваться семьи, где родился малыш в период с 01.01.2018 по 31.12.2023, где есть ребенок-инвалид, а также семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей.

Согласно программе, кредит на жилье предоставляется для жителей Владивостока и Дальневосточного федерального округа под 5%, но сумма займа по ипотеке не должна превышать 6 млн рублей. Кроме того, необходим первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья, но эту сумму разрешено выплачивать из средств маткапитала.

Семейную ипотеку-2023 во Владивостоке предлагают: банк «Открытие», «Росбанк Дом», СКБ-банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Примсоцбанк, Дальневосточный банк, банк «Приморье».

Семейная ипотека
Семейная ипотека. Фото: piqsels.com

Льготная ипотека 

Во Владивостоке можно взять ипотеку по льготной государственной программе. Это означает, что владивостокцы могут оформить кредит на жилье по сниженной ставке — 8%, а разницу между льготной и рыночной ставкой банку возместит государство.

Воспользоваться льготной ипотекой может любой гражданин РФ, но существует ряд льготных госпрограмм, которые предназначены для определенных категорий населения: молодых семей, сельских жителей, военнослужащих, молодых специалистов, многодетных и др.

По решению правительства льготные программы по ипотеке будут действовать до июля 2024 года.

Во Владивостоке можно взять льготную ипотеку-2023 с господдержкой в АК Барс Банке, Альфа-Банке, банке «Россия», банке «Зенит», ВТБ, Газпромбанке, банке «ДОМ.РФ», МКБ, Московском индустриальном банке, Промсвязьбанке, банке «Открытие», Росбанке, Россельхозбанке, ЮниКредит Банке, банке «Уралсиб», Совкомбанке.

Льготная ипотека 
Льготная ипотека . Фото: mil.ru

Дальневосточная ипотека

Жители Владивостока могут взять ипотеку-2023 в любом регионе Дальнего Востока по сниженной процентной ставке — 2%. Программа будет действовать до 2030 года.

Согласно условиям дальневосточной ипотеки с изменениями от 2020 года, льготным кредитом могут воспользоваться супруги не старше 35 лет либо одинокий гражданин до 35 лет, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка. Также льготная ипотека доступна медикам и педагогам на Дальнем Востоке вне зависимости от возраста и семейного положения.

Во Владивостоке дальневосточную ипотеку-2023 можно взять в Сбербанке, Росбанке, банке «Открытие», Азиатско-Тихоокеанском банке, Дальневосточном банке, Примсоцбанке, Совкомбанке, Газпромбанке, ВТБ.

Дальневосточная ипотека
Дальневосточная ипотека. Фото: vlc.ru

Почему растут цены на новостройки во Владивостоке?

Владивосток уже несколько лет входит в первую пятерку самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра жилья.  Высокая себестоимость квадратного метра связана со сложностью возведения новостройки. Владивосток имеет сложный рельеф и довольно плотную застройку. Чтобы возвести новое жилье, нужно сносить старые дома либо пытаться втиснуться в старую инфраструктуру. Поэтому девелоперам во Владивостоке приходится вкладывать в стройку больше средств, чем в других регионах.

Как и по всей России, цены на жилье во Владивостоке после февраля 2022 года существенно выросли. На это повлияли неопределенная геополитическая ситуация и инфляция в стране. Однако к лету 2022 года ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась, хотя цены и не снизились до уровня январских показателей. При этом эксперты отмечают, что цены на новостройки выросли незначительно по сравнению со стоимостью вторичного жилья.

На данный момент рынок недвижимости во Владивостоке находится в стагнации. Но снижения цен на новостройки ожидать не стоит — инфляция и подорожание стройматериалов скажутся и на стоимости первичного жилья.

Почему растут цены на новостройки во Владивостоке?
Почему растут цены на новостройки во Владивостоке?. Фото: 1MI

Что будет с ценами на квартиры во Владивостоке в 2023 году?

Принятое правительством решение о продлении льготных программ по ипотеке, по мнению экспертов, положительно скажется на рынке недвижимости и увеличит спрос на первичное жилье. Но уже к лету 2023 года специалисты прогнозируют повышение цен на недвижимость до 7%.

Гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин:

«Предпосылок для снижения цен на новостройки в России нет, так как не получится в ближайшие пару лет полностью заменить импортные товары и технику для строительства отечественными аналогами. Несмотря на то что многие материалы уже производятся в России, нам есть куда расти в плане оборудования и технологий. Поэтому строительство продолжит дорожать, что будет отражаться на ценах конечного продукта. Рост может составить порядка 57%».

Однако эксперты не исключают, что цены на первичку во Владивостоке могут зафиксироваться на нынешнем уровне, поскольку в столице ДФО и так цена за квадратный метр жилья одна из самых высоких в стране.

Что будет с ценами на квартиры во Владивостоке в 2023 году?
Что будет с ценами на квартиры во Владивостоке в 2023 году?. Фото: 1MI

За сколько можно купить квартиру-студию во Владивостоке?

Средняя стоимость квартиры-студии во Владивостоке в новостройке — 7–9 млн рублей.  Квартиры-студии под ипотеку-2023 предлагают:

  • в ЖК «Южный» —  от 3 750 тыс. руб.;
  • в ЖК Sedanka Hills — от 5 905 тыс. руб.;
  • в ЖК «Футурист» — от 7 498 тыс. руб.;
  • в ЖК «Солярис» — от 8 296 тыс. руб.;
  • в ЖК More — от 9 341 тыс. руб.;
  • в ЖК Novatoria  —  от 12 173 тыс. руб.

Однокомнатные квартиры в новостройках Владивостока можно купить примерно по такой же цене, но в некоторых ЖК есть предложения за 4–6 тысяч рублей.

За сколько можно купить квартиру-студию во Владивостоке?
За сколько можно купить квартиру-студию во Владивостоке?. Фото: 1MI

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру во Владивостоке?

Выбор двухкомнатных квартир в новостройках Владивостока больше, чем жилья других типов. Двухкомнатные квартиры в 2023 году предлагают:

  • ЖК «Босфорский парк» — от 5 509 тыс. руб.;
  • ЖК «Южный» — от 5 720 тыс. руб.;
  • ЖК «Летний квартал» — от 5 892 тыс. руб.;
  • ЖК «Времена года — от 7 026 тыс. руб.;
  • ЖК «Молодежный» — от 7 907 тыс. руб.;
  • ЖК Sedanka Hills — от 7 454 тыс. руб.;
  • ЖК «Формат» — от 8 157 тыс. руб.;
  • ЖК «Лето» — от 8 386 тыс. руб.;
  • ЖК «Эмеральд» — от 12 944 тыс. руб.;
  • ЖК Novatoria — от 14 109 тыс. руб.

Большинство застройщиков во Владивостоке работают с государственными программами по ипотеке.

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру во Владивостоке?
За сколько можно купить 2-комнатную квартиру во Владивостоке?. Фото: 1MI

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру во Владивостоке?

Стоимость трехкомнатной квартиры во Владивостоке варьируется от 7 млн руб. (ЖК «Летний квартал») до 17 млн руб. (ЖК «Солярис»). Цена зависит от квадратуры жилья, планировки, наличия удобств.

Трехкомнатные квартиры в ипотеку-2023 предлагают:

  • ЖК «Садовый квартал»;
  • ЖК «Южный»;
  • ЖК «Каштановый двор»;
  • ЖК Premium Park;
  • ЖК «Калейдоскоп»;
  • ЖК «Посейдония»;
  • ЖК «Лидер»;
  • ЖК «Футурист»;
  • ЖК «Босфорский парк»;
  • ЖК «Молодежный»;
  • ЖК «Времена года»;
  • ЖК Sedanka Hills;
  • ЖК Novatoria.

Обратите внимание, что не все объекты, где продаются квартиры, уже сданы. Часть из них еще находятся в стадии строительства.

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру во Владивостоке?
За сколько можно купить 3-комнатную квартиру во Владивостоке?. Фото: 1MI
#Владивосток#Недвижимость#Ипотека
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