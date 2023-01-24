Ипотека на новостройки во Владивостоке: нововведения и прогноз цен

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Почему растут цены на новостройки во Владивостоке?

Что будет с ценами на квартиры во Владивостоке в 2023 году?

За сколько можно купить квартиру-студию во Владивостоке?

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру во Владивостоке?