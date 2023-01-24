В 2023 году цены на новостройки во Владивостоке, как и в других регионах РФ, будут продолжать расти. Но эксперты считают, что продление льготной ипотеки в 2023 году поддержит спрос на новое жилье.

Семейная ипотека

Льготная ипотека

Дальневосточная ипотека

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