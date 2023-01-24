«Тем, кто не боится перемен»: земский учитель рассказала о работе в глубинке Приморья

— Советую программу тем педагогам, которые не боятся перемен в жизни и всегда открыты чему‑то новому. Выход из зоны комфорта — это хороший толчок для развития человека, поскольку трудности, их преодоление закаляет, заставляет принимать нестандартные решения и находить выход из любой ситуации. Всем удачи! Пусть каждый найдёт свое место! , — подытожила Надежда Борисовна.