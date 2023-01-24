«Тем, кто не боится перемен»: земский учитель рассказала о работе в глубинке Приморья

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:45
Директор школы Михаил Скобенко рассказал в своих соцсетях удивительную историю кандидата химических наук Надежды Симаковой, которая приехала в Приморье из Удмуртии.
Учитель химии и биологии Надежда рассказала, что впервые о программе узнала из интернета и решила узнать о ней подробнее из интереса. Надежда успешно заполнила нужные формы, выбрала регион и отправилась строить карьеру учителя на другой конец России.
— Переезд более чем за восемь тысяч километров для меня был очень волнителен, выбор региона был определен желанием увидеть восточную часть нашей необъятной страны, привлекательные природные красоты Приморья, хотелось пожить вблизи моря и океана, — рассказала о своих впечатлениях Надежда Борисовна.
За 2,5 года работы в Приморье, педагог стала руководителем местного центра «Точка роста», прошла курсы повышения квалификации в центре «Сириус» в Сочи, приняла участие во всероссийском съезде учителей химии в Москве, а также в семинарах российского движения школьников «Большая перемена» и многих других мероприятиях края и района.
— Меня очень радует интерес, инициатива ребят и их родителей, которые активно откликаются на просьбы участия в различных конкурсах, соревнованиях, выбирают естественнонаучный профиль своего дальнейшего образования и сотрудничают в столь важном и сложном процессе воспитания, — добавила учитель.
Также Надежда дала пару напутственных слов педагогам, которые собираются стать «Земским учителем»:
— Советую программу тем педагогам, которые не боятся перемен в жизни и всегда открыты чему‑то новому. Выход из зоны комфорта — это хороший толчок для развития человека, поскольку трудности, их преодоление закаляет, заставляет принимать нестандартные решения и находить выход из любой ситуации. Всем удачи! Пусть каждый найдёт свое место! , — подытожила Надежда Борисовна.
Напомним, в 2023 году в Приморье вновь запускают президентскую программу «Земский учитель». Учителям, работающим по программе в дальневосточных регионах, положена максимальная выплата в 2 миллиона рублей. С вакансиями доступными в Приморье и условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте (https://zemteacher.apkpro.ru/vacancies?regionId=18&).