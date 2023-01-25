Морской порт «Аврора» в Приморском крае работает строго в рамках закона

Морской порт «Аврора» создаётся в Приморье — рядом с пос. Дунай — на благо жителей этих мест и всего края. Собственно говоря, порт «Аврора» уже немало сделал для улучшения качества жизни в городе и посёлке. Например, порт выделил средства на покупку автомобиля скорой помощи и благоустройство прибрежной зоны отдыха в поселке Дунай. В одной из школ Дуная — именно благодаря «Морскому Порту Аврора» — появилось спортивное оборудование для сдачи норм ГТО. Всем — и детям, и взрослым Дуная была подарена 10-метровая ёлка, чтобы создать праздничное настроение в Новый год.