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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Морской порт «Аврора» в Приморском крае работает строго в рамках закона

25 января 2023, 07:32
Инвестиционный проект реализуется в соответствие с законодательством, а также с учётом интересов жителей Фокино и Дуная, подчеркнули в руководстве порта.

Напомним, что с началом работы порта будет создано более тысячи (ориентировочно — 1200) рабочих мест. Это шанс для жителей Фокино и Дуная, а также близлежащих населённых пунктов найти достойную, интересную и хорошо оплачиваемую работу с полным соцпакетом.

Порт «Аврора» — приоритетный инвестиционный проект развития в Приморском крае. Таковым он был признан в конце 2022 года — на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края под руководством губернатора Олега Кожемяко. Ожидается, что объём инвестиций в порт составит 200 млрд рублей.

Важно отметить, что строительство порта будет вестись самыми современными, экологически безопасными методами, с использованием новейших технологий для охраны воздуха, воды, земли. За ходом работ (и разумеется, за процессом работы порта после сдачи в эксплуатацию) будет вестись постоянный экологический контроль, в том числе — с помощью онлайн-наблюдения. Все данные о качестве атмосферного воздуха будут передаваться в Росприроднадзор.

Экологические вопросы находятся под строгим контролем руководства «Морского Порта Аврора». Никакого отношения к якобы имеющимся фактам рубки деревьев у озера Пресное и в его водоохранной зоне морской порт не имеет. Озеро Пресное не входит в границы земельного участка, на котором предполагается строительства терминала.

Пресс-служба «Морского порта Аврора» напоминает, что ещё в 2021 году прокуратура ЗАТО Фокино провела проверку и установила, что озеро Пресное расположено вне зоны участка, на котором планируется строительство порта, и находится под защитой государства.

Морской порт «Аврора» создаётся в Приморье — рядом с пос. Дунай — на благо жителей этих мест и всего края. Собственно говоря, порт «Аврора» уже немало сделал для улучшения качества жизни в городе и посёлке. Например, порт выделил средства на покупку автомобиля скорой помощи и благоустройство прибрежной зоны отдыха в поселке Дунай. В одной из школ Дуная — именно благодаря «Морскому Порту Аврора» — появилось спортивное оборудование для сдачи норм ГТО. Всем — и детям, и взрослым Дуная была подарена 10-метровая ёлка, чтобы создать праздничное настроение в Новый год.

И это далеко не все примеры активного участия «Морского Порта Аврора» в жизни приморцев. Разработаны и действуют программы поддержки дошкольных учреждений и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Регулярно проводятся различные экологические акции и мероприятия с молодёжью.

— Совсем недавно мы оказали поддержку воспитанникам детского социального центра и помогли им принять  участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», — рассказали в компании. — Команда, которой мы помогали, получила особый приз от Росприроднадзора, а также грамоты и благодарности за участие и неравнодушие к окружающему миру.

#Экология#Море#Порт#Терминал#Груз#Общество#Приморский край
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