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Грядут дорожные перемены: мэр столицы ДФО Константин Шестаков сделал важное заявление

26 января 2023, 08:36
Работы по созданию приоритетного проезда общественного транспорта продолжатся во Владивостоке в 2023 году. В планах построить около 14 километров выделенных полос от остановки «Некрасовская» до кольца в районе «Инструментального завода» и не только.
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Город

В администрации Владивостока сообщили, что проекты по созданию полос уже готовы.

«Приоритетный проезд для маршрутного транспорта собираются организовать от остановки „Некрасовская“ до кольца в районе „Инструментального завода“ и обратно, после — от остановки „Некрасовская“ до остановки „Фабрика Заря“ и также в обратную сторону» — отметили в ЦОДД.

Наносить разметку и притворять задуманное в жизнь специалисты планируют уже в апреле, как только потеплеет. Для удобства водителей общественного транспорта, которые будут двигаться по своей полосе, введут ограничение на парковку от развязки на Фирсова до развязки у стадиона «Строитель» по обеим сторонам проспекта 100-летия Владивостока.

Такая же участь постигнет парковку вдоль дороги от остановки «Гоголя» и дальше в сторону центра до кольца Инструментального завода.

«Комфортный общественный транспорт, современная дорожная инфраструктура, оптимизация дорожного трафика и развитая сеть общественных пространств — все это признаки города, привлекательного для людей. Мы твердо встали на этот путь, готовы искать и претворять в жизнь новые для нашего города решения, которые уже успешно апробированы в сотнях лучших городов России и мира» — отметил градоначальник Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии дорожного движения на острове Русский. Такое решение принято в связи с провидением одного мероприятия.

#Автомобили#Город#Дорога#Новости#Приморский край#Владивосток
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