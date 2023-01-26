Грядут дорожные перемены: мэр столицы ДФО Константин Шестаков сделал важное заявление

Наносить разметку и притворять задуманное в жизнь специалисты планируют уже в апреле, как только потеплеет. Для удобства водителей общественного транспорта, которые будут двигаться по своей полосе, введут ограничение на парковку от развязки на Фирсова до развязки у стадиона «Строитель» по обеим сторонам проспекта 100-летия Владивостока.