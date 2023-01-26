Грядут дорожные перемены: мэр столицы ДФО Константин Шестаков сделал важное заявление

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В администрации Владивостока сообщили, что проекты по созданию полос уже готовы.
«Приоритетный проезд для маршрутного транспорта собираются организовать от остановки „Некрасовская“ до кольца в районе „Инструментального завода“ и обратно, после — от остановки „Некрасовская“ до остановки „Фабрика Заря“ и также в обратную сторону» — отметили в ЦОДД.
Наносить разметку и притворять задуманное в жизнь специалисты планируют уже в апреле, как только потеплеет. Для удобства водителей общественного транспорта, которые будут двигаться по своей полосе, введут ограничение на парковку от развязки на Фирсова до развязки у стадиона «Строитель» по обеим сторонам проспекта 100-летия Владивостока.
Такая же участь постигнет парковку вдоль дороги от остановки «Гоголя» и дальше в сторону центра до кольца Инструментального завода.
«Комфортный общественный транспорт, современная дорожная инфраструктура, оптимизация дорожного трафика и развитая сеть общественных пространств — все это признаки города, привлекательного для людей. Мы твердо встали на этот путь, готовы искать и претворять в жизнь новые для нашего города решения, которые уже успешно апробированы в сотнях лучших городов России и мира» — отметил градоначальник Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о перекрытии дорожного движения на острове Русский. Такое решение принято в связи с провидением одного мероприятия.