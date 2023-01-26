Как поддержат многодетные семьи — рассказали в правительстве Приморья

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
В 2023 году Приморье стал пилотным регионом Дальнего Востока для новой меры соцподдержки. Теперь жители, у которых с января этого года родился третий или последующий ребенок, могут получить выплату в размере 550 тысяч рублей на строительство или приобретение жилья на территории края. При этом кредитор первоначально должен получить федеральную выплату в 450 тысяч рублей от ДОМ.РФ на погашение ипотечного кредита.
Помощь с газификацией частных домов окажут семьям Владивостока, Уссурийска, Славинки, Красного Кута. На сумму до 304 560 рублей могут рассчитывать многодетные семьи со средним доходом ниже двукратного прожиточного минимума (36 768 рублей). До 190 350 рублей — семья со средним доходом выше прожиточного минимума, но ниже его двукратной величины (от 17106 до 34212 рублей). Отмечается, что для газификации можно использовать и средства регионального маткапитала.
Также многодетные семьи в этом году могут рассчитывать на новое единое пособие на любого ребенка от 0 до 17 лет с 1 января 2023 года. Оформить его можно в Социальном фонде. При этом если первый или третий ребенок родился до 31 декабря 2022 включительно, то можно получить пособие на старых условиях, когда не было имущественного ценза, а критерием получения был доход каждого члена семьи менее двух величин прожиточного минимума.
«Если вы обратитесь за единым пособием, помните, что каждый год оно переназначается, и при оценке ваших доходов размер выплаты может измениться», — уточнила Светлана Красицкая.
Финансовую помощь получать семьи, в который средний доход ниже прожиточного минимума. В планах — привязать к картам получателей «виртуальные деньги», с которых в определенных магазинах можно будет оплатить покупки на сумму до 10 тысяч рублей. Список магазинов определится в ближайшие дни.
Родители школьников смогут получить ежегодную денежную выплату в 2,5 тысячи рублей на канцтовары, проезд к месту учебы и другие цели. Ее начнут выплачивать с июня.
«Также с июня многодетные семьи будут получать выплату в 5 тысяч рублей для приобретения школьной и спортивной формы», — отмечает министр труда и соцполитики края.
Не останутся без внимания и многодетные семьи, отцы которых являются участниками СВО. Если у семей есть материнский капитал на третьего или последующего ребенка, то из этих средств можно получить выплату в 20 000 рублей на любые цели. Подать заявление можно в МФЦ или на Региональном портале госуслуг.
В рамках эфира министр обратила внимание на фейк, набравший популярность в местных СМИ и соцсетях. По интернету прошла волна информационных сообщений о выплате для всех жителей края, пострадавших от снегопада и режима ЧС, введенного в регионе из-за циклона в декабре 2022 года.
«Выплата в размере 10 тысяч рублей положена только жителям Кавалеровского и Ольгинского округов, пострадавших от снегопада. И только после решения официальных комиссий. Была проведена техническая доработка форм портала Госуслуг, и теперь подать заявления на выплату могут только жители этих округов», — подчеркивает Светлана Красицкая.
Прямые эфиры с краевыми министрами Центр управления регионом проводит на постоянной основе. Это позволяет представителям власти получать обратную связь от граждан, а людям — ответы на интересующие их вопросы. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.