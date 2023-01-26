Как поддержат многодетные семьи — рассказали в правительстве Приморья

Также многодетные семьи в этом году могут рассчитывать на новое единое пособие на любого ребенка от 0 до 17 лет с 1 января 2023 года. Оформить его можно в Социальном фонде. При этом если первый или третий ребенок родился до 31 декабря 2022 включительно, то можно получить пособие на старых условиях, когда не было имущественного ценза, а критерием получения был доход каждого члена семьи менее двух величин прожиточного минимума.