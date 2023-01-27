В 2023 году в проекты по «Дальневосточной концессии» планируется привлечь до 200 млрд

По «Дальневосточной концессии» уже одобрены и реализуются первые 14 проектов на 31 млрд рублей. Это новый горнолыжный курорт в Приморском крае, детский лагерь в Хабаровском крае, освещение Читы и Биробиджана, теплоснабжение поселка в Забайкальском крае, спортивные и социальные объекты в Магаданской области. Положительные изменения в качестве жизни, к которым приведет создание этих объектов, затронут около полумиллиона дальневосточников.

«Как правило, при запуске инвестиционных программ на первый год приходится 10-15% от общего объема. Первоначально заявленная цель от 300 до 500 млрд рублей должна быть выполнена. В этом году стартуют новые крупные проекты», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Трутнев отметил, что уже сейчас по темпам роста строительства и ввода жилья Дальний Восток опережает другие регионы.