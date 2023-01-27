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В 2023 году в проекты по «Дальневосточной концессии» планируется привлечь до 200 млрд

27 января 2023, 00:46
Фото: minvr.gov.ru
Тридцать проектов общим объемом инвестиций 200 млрд рублей планируется реализовать в 2023 году по программе «Дальневосточная концессия».

Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на выездном совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год, которое прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По «Дальневосточной концессии» уже одобрены и реализуются первые 14 проектов на 31 млрд рублей. Это новый горнолыжный курорт в Приморском крае, детский лагерь в Хабаровском крае, освещение Читы и Биробиджана, теплоснабжение поселка в Забайкальском крае, спортивные и социальные объекты в Магаданской области. Положительные изменения в качестве жизни, к которым приведет создание этих объектов, затронут около полумиллиона дальневосточников.
«Как правило, при запуске инвестиционных программ на первый год приходится 10-15% от общего объема. Первоначально заявленная цель от 300 до 500 млрд рублей должна быть выполнена. В этом году стартуют новые крупные проекты», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Подводя итоги обсуждения, Юрий Трутнев отметил, что уже сейчас по темпам роста строительства и ввода жилья Дальний Восток опережает другие регионы.

«В 2022 году 25 проектов на общую сумму 256 миллиардов рублей были признаны приоритетными инвестиционными проектами, что на девять больше, чем в 2021 году. Мы заключили восемь концессионных соглашений на 30 миллиардов. И среди них, конечно, выделяется горнолыжный комплекс в Арсеньеве — это 12 километров трасс, новые подъемники, гостиничные корпуса на 230 номеров с бассейнами и современная система оснежения», — отметили специалисты в краевом министерстве экономического развития Приморья.

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