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Владимир Путин одобрил проведение Всемирного молодежного фестиваля

28 января 2023, 08:23
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин считает, что возобновить проведение Всемирного фестиваля студентов и молодежи возможно. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

Правда, осуществить эту идею на практике не такая уж простая задача — пишет «ТАСС».

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», — добавил президент. При этом он отметил, что не все зависит от желания властей. «Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — сказал он. Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», — заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.

#Общество#Фестиваль#Новости#Россия
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