Парома из Приморья в Южную Корею не будет — может, месяц, может, меньше

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам представителей компании DuWon Shipping, паром становится на ремонт в док. Пока трудно назвать точную дату окончания ремонта и возобновления рейсов, но скорее всего это случится не раньше начала марта.
Завтра из Владивостока в Донхэ паром отправится по расписанию, а затем уйдёт в док. В пассажирских перевозках наступит вынужденный перерыв.
«Мы ожидаем возобновления рейсов по графику отправления не ранее 14 февраля 2023 года. Однако, возможно, ремонт затянется и возобновление рейсов задержится еще на 1-2 недели, имейте это ввиду при планировании маршрута», — предупредили в компании.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о преимуществах и сложностях поездки в Южную Корею на пароме.