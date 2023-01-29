zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Парома из Приморья в Южную Корею не будет — может, месяц, может, меньше

29 января 2023, 08:09
Фото: zr.media

В Приморском крае объявили о приостановке рейсов парома в Южную Корею

Компания Eastern Dream, осуществляющая перевозки из Владивостока в южнокорейский город Донхэ на пароме, объявила о приостановке рейсов. Примерно на месяц.

По словам представителей компании DuWon Shipping, паром становится на ремонт в док. Пока трудно назвать точную дату окончания ремонта и возобновления рейсов, но скорее всего это случится не раньше начала марта.

Завтра из Владивостока в Донхэ паром отправится по расписанию, а затем уйдёт в док. В пассажирских перевозках наступит вынужденный перерыв.

«Мы ожидаем возобновления рейсов по графику отправления не ранее 14 февраля 2023 года. Однако, возможно, ремонт затянется и возобновление рейсов задержится еще на 1-2 недели, имейте это ввиду при планировании маршрута», — предупредили в компании.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о преимуществах и сложностях поездки в Южную Корею на пароме.

#Индустрия туризма#Экономика#Туризм#Новости#Приморский край
Подпишитесь
Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт
17 января 06:12
«Как спичка»: сгорит ли в Приморье еще один популярный ресторан?
16 января 07:04
ДЭК несправедливо обошлась с ответственными потребителями?
29 декабря 2022, 05:45
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20