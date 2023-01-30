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Взятка довела сотрудницу таможни до суда в Приморье

30 января 2023, 08:00
Фото: 1MI

Бывшая сотрудница таможни в Артёме пойдёт под суд за взятку

Бывшая сотрудница таможни в Артёме пойдёт под суд за получение взятки. Дело передано в суд.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что сотрудница (уже, разумеется, бывшая) отдела таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного таможенного поста (центра электронного декларирования) взяла деньги — 25000 рублей — от коммерческой организации за то, чтобы побыстрее была оформлена декларация на ввоз товаров в нашу страну. Происходило всё это летом 2022 года.

Бывшей таможеннице предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ и грозит суровое наказание. Следствие считает, что все обвинения доказаны, дело передано в суд.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что депутат из Фокино пытался дать взятку сотруднику ДПС.

#Правопорядок#Происшествие#Таможня#Новости#Приморский край
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