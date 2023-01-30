Взятка довела сотрудницу таможни до суда в Приморье

В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что сотрудница (уже, разумеется, бывшая) отдела таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного таможенного поста (центра электронного декларирования) взяла деньги — 25000 рублей — от коммерческой организации за то, чтобы побыстрее была оформлена декларация на ввоз товаров в нашу страну. Происходило всё это летом 2022 года.