Взятка довела сотрудницу таможни до суда в Приморье

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В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что сотрудница (уже, разумеется, бывшая) отдела таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного таможенного поста (центра электронного декларирования) взяла деньги — 25000 рублей — от коммерческой организации за то, чтобы побыстрее была оформлена декларация на ввоз товаров в нашу страну. Происходило всё это летом 2022 года.
Бывшей таможеннице предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ и грозит суровое наказание. Следствие считает, что все обвинения доказаны, дело передано в суд.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что депутат из Фокино пытался дать взятку сотруднику ДПС.