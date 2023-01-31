Дума Владивостока утвердила границы новых ТОСов на первом в этом году заседании

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В муниципальный бюджет на 2023 год были внесены корректировки, связанные с увеличением доходной части на 866,16 млн рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов. Кроме того, перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования дополнен 38 объектами. Был рассмотрен проект МПА, который предполагает продлить на 2023 год действие льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в городской собственности и используемых для производства продукции по программе импортозамещения.
— Также на заседании было принято решение утвердить границы девяти новых территориальных общественных самоуправлений (ТОСов): «Амурская 27, 29, 31», Александровича», «Часовитина», «Часовитина 1, 3, 5», «Шахтер», «40 лет ВЛКСМ 2/8», «Нейбута», «Нейбута 2022», «Невельского 2022». Это говорит о том, что горожане стали намного активнее в реализации своих инициатив на придомовых территориях, — подчеркнул Андрей Брик.
Стоит отметить, что одним из эффективных способов участия граждан в местном самоуправлении стало объединение по месту жительства — в формате ТОС. Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества думы города, руководитель рабочей группы думы по вопросам организации территориального общественного самоуправления в городе Владивостоке Александр Бондяев отметил, что с сентября рабочей группой, одновременно с началом работы шестого созыва думы, уже рассмотрено порядка 30 заявлений от инициативных горожан по организации ТОС.
— Мы помогаем в оформлении документов, корректировке границ ТОСа с учетом замечаний со стороны администрации города, правового отдела Думы Владивостока, — говорит Александр Бондяев. — Радует, что все больше поступает коллективных заявок для создания ТОСа, объединяются жители сразу нескольких домов. Этот формат позволяет получать дополнительные средства на реализацию инициатив горожан не только на благоустройство придомовой территории, но и на организацию различных событийных, экологических и спортивных мероприятий. Например, по программе «1000 дворов» средства можно направить только на выполнение определенных работ по благоустройству дворов. А применить грантовые средства, полученные в ходе конкурса проектов ТОС, возможно для финансирования нужных жителям мероприятий. Например, украсить двор к Новому году, сделать интересную праздничную подсветку. Впереди новый сезон грантов, люди рассчитывают на дополнительные средства от региональных и муниципальных властей на реализацию своих инициатив. И конкурсные комиссии очень ценят проекты, содержащие креативные идеи, украшающие наши дворы и общественные пространства, способные менять к лучшему облик города.
Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества думы Вячеслав Глушко подчеркнул, что на нынешнем заседании думы депутаты проголосовали за ликвидацию пяти ТОСов, которые больше года не предоставили обязательную отчетность и не выполняли свои функции на протяжении многих лет. На этих же участках планируется создание новых организаций, представители которых намерены работать, но не могут оформиться должным образом, поскольку территория занята прежними неработающими ТОСами.
Кстати, в Приморье планируют уже в этом году создать новую структуру, которая будет помогать населению организовываться в ТОСы. На базе опыта других регионов, специалисты будут объяснять, как вести отчетность, бухгалтерию, оказывать юридические консультации. Это поможет снизить бюрократическую нагрузку при создании ТОСов.
— Во Владивостоке уже действует ассоциация, которая объединяет ТОСы города. На сегодня в столице ДФО более 30 ТОСов, думаю, что в наступившем году это количество, как минимум, удвоится. Уже сейчас немало документов находится на рассмотрении, и еще поступают заявки на утверждение границ новых ТОСов, — говорит Вячеслав Глушко.
Депутат добавил, что такая форма самоуправления как ТОС — не только возможность реализовать полезные инициативы жильцов, но и хороший повод объединиться для плодотворной работы на благо своего дома, двора, микрорайона.
«Горожане стали все больше проявлять активность по выдвижению инициатив, направленных на благоустройство придомовых территорий, образованию территориальных общественных самоуправлений, способствующих созданию во Владивостоке комфортной городской среды, повышению качества жизни. Такое неравнодушие людей делает наш город современным, обустроенным, удобным для жизни, привлекательным для туристов. Задача депутатов — содействовать в реализации наказов жителей по облагораживанию общественных пространств. Благодаря тому, что открываются новые возможности по внедрению механизмов инициативного бюджетирования, задействованию грантовых конкурсов, работа с ТОС позволит повысить эффективность местного самоуправления в целом», ― акцентировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
Депутат думы Александр Юртаев имеет огромный опыт работы в ТОС — он был одним из инициаторов создания объединения жителей района бухты Тихой еще в 1999 году.
— Сейчас руководство города и края активно поддерживают такую форму общественного самоуправления, закладывая в бюджете средства на полезные инициативы населения. Поскольку есть реальные результаты, подтверждающие эффективность такого формата вовлечения населения в проекты по обустройству территории, — говорит Александр Юртаев.
Сейчас на федеральном уровне принята Стратегия развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации до 2030 года. И организоваться в ТОС могут не только жильцы многоэтажек и частных домов, но и члены гаражно-строительных кооперативов или садоводческие товарищества. На их территории муниципалитет не может «завести» финансирование в рамках бюджетного права, даже для благоустройства. А создав ТОС, участники гаражного кооператива могут участвовать в конкурсных программах и выиграть грант. Например, для асфальтирования территории, проведения освещения, и так далее.
Начальник управления развития общественных инициатив администрации Владивостока Сергей Язев отметил, что в 2022 году на территории города было реализовано 34 проекта по благоустройству, инициаторами которых стали ТОС и неравнодушные жители краевого центра, только планирующие объединиться в эту форму самоуправления. Получили финансирование в сумме свыше 32 млн рублей, участвуя в конкурсе проектов, инициируемых жителями Приморья, по решению вопросов местного значения. В 2023 году планируется также провести этот конкурс, но уже только для проектов ТОСов.
— Уверен, что в нем будут участвовать еще больше жителей Владивостока, поскольку в городе растет количество объединений с таким статусом, — говорит Сергей Язев. — В ноябре, декабре 2022 года и уже в январе этого года участники профильной рабочей группы Думы ежемесячно рассматривали порядка 10 таких заявлений, поданных инициативными гражданами, чтобы установить границы новых ТОС. У горожан большое желание объединяться, поскольку появляется возможность участвовать в таких конкурсах, выигрывать гранты и воплощать в жизнь полезные инициативы. Благодаря проектам появились во Владивостоке новые спортивные и детские площадки, зоны отдыха, цветники, видеокамеры во дворах и подъездах. Проекты все разные, но именно те, что хотели осуществить сами жители.
Председатель ТОС «Часовитина 1, 2, 3» Галина Михайловна Шестерякова рассказала о том, как решили объединиться в 2022 г.
— У нас три дома, соединенные в один. Провели конференцию, установили границы ТОС, подали документы в Думу Владивостока на утверждение. В краевом грантовом конкурсе в 2022 году выиграли почти миллион рублей. На эти средства установили спортивные тренажеры для взрослых и детей. По программе «1000 дворов» в 2020 году обустроили во дворе детскую площадку, в 2021 году — спортивную зону с резиновым покрытием, ограждением, универсальными воротами-футбольными и баскетбольными. Выиграли грант в рамках ТОС- приобрели спортивные снаряды. У нас большие планы в этом году — обустроить веревочный парк для подростков. Нам утвердили границы, подаем документы на регистрацию в качестве ТОС, намерены участвовать в конкурсе проектов ТОС, — делится Галина Михайловна.
ТОС «Военное шоссе» был организован во Владивостоке в 2018 году. Но, как говорит его председатель Анна Александровна Колемагина, первые результаты появились с позапрошлого года.
— В 2021 году начали работать по программе инициативного бюджетирования, в 2022-м — участвовали в конкурсе на получение грантовой поддержки. Выиграли грант и обустроили небольшой сквер на придомовой территории в районе Военного шоссе, назвали его «Литературный». Совместно с еще несколькими ТОСами и инициативными группами объединились и благоустроили улицу Военное шоссе, — рассказала Анна Александровна.
В этом году на поддержку ТОСов будет увеличен объем средств из краевого бюджета, а это значит, что таких благоустроенных территорий станет значительно больше.