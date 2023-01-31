Дума Владивостока утвердила границы новых ТОСов на первом в этом году заседании

Сейчас на федеральном уровне принята Стратегия развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации до 2030 года. И организоваться в ТОС могут не только жильцы многоэтажек и частных домов, но и члены гаражно-строительных кооперативов или садоводческие товарищества. На их территории муниципалитет не может «завести» финансирование в рамках бюджетного права, даже для благоустройства. А создав ТОС, участники гаражного кооператива могут участвовать в конкурсных программах и выиграть грант. Например, для асфальтирования территории, проведения освещения, и так далее.