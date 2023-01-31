zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 04:14

Published 31 января 04:14

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

Есть нюанс: Владимир Исаков рассказал об особенностях «квартальной застройки»

31 января 2023, 04:14
Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков объяснил сможет ли застройка кварталами «разгрузить» потребности Владивостока в недорогом жилье.

«Сможет ли разгрузить потребности в недорогом жилье? Наверное, да, но только частично, потому что проект кварталов подразумевает дорожное строительство и возведение инфраструктуры. Я, честно говоря, не вижу логики в том, чтобы строить кварталы на удалении от города либо с плохой транспортной инфраструктурой, поскольку это будет создавать пробки, маятниковую миграцию и с точки зрения развития города ничего позитивного не принесёт», — рассказал Владимир Исаков.

Он также отметил, что развитие территорий вокруг Снеговой Пади, Патрокла и Зелёного угла будет продолжаться, а застройщики будут выдавать жилье по приемлемой цене. Условно это можно назвать «квартальным развитием».

#Общество#Приморский край
Подпишитесь
Ошибки отдельных чиновников не фатальны для команды мэра Владивостока — эксперт
17 января 06:12
«Как спичка»: сгорит ли в Приморье еще один популярный ресторан?
16 января 07:04
ДЭК несправедливо обошлась с ответственными потребителями?
29 декабря 2022, 05:45
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20