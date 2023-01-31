Есть нюанс: Владимир Исаков рассказал об особенностях «квартальной застройки»

«Сможет ли разгрузить потребности в недорогом жилье? Наверное, да, но только частично, потому что проект кварталов подразумевает дорожное строительство и возведение инфраструктуры. Я, честно говоря, не вижу логики в том, чтобы строить кварталы на удалении от города либо с плохой транспортной инфраструктурой, поскольку это будет создавать пробки, маятниковую миграцию и с точки зрения развития города ничего позитивного не принесёт», — рассказал Владимир Исаков.