Есть нюанс: Владимир Исаков рассказал об особенностях «квартальной застройки»

Posted 31 января 04:14
Published 31 января 04:14
Modified Сегодня, 01:06
Updated Сегодня, 01:06
«Сможет ли разгрузить потребности в недорогом жилье? Наверное, да, но только частично, потому что проект кварталов подразумевает дорожное строительство и возведение инфраструктуры. Я, честно говоря, не вижу логики в том, чтобы строить кварталы на удалении от города либо с плохой транспортной инфраструктурой, поскольку это будет создавать пробки, маятниковую миграцию и с точки зрения развития города ничего позитивного не принесёт», — рассказал Владимир Исаков.
Он также отметил, что развитие территорий вокруг Снеговой Пади, Патрокла и Зелёного угла будет продолжаться, а застройщики будут выдавать жилье по приемлемой цене. Условно это можно назвать «квартальным развитием».