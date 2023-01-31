КаДетстство: в столице ДФО построят кадетский кампус на 1000 воспитанников

Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года предусматривает увеличение объема производства в 2,2 раза. Только для работы в сфере транспортировки СПГ до 2026 года потребуются тысячи судоводителей, механиков, электромехаников газовозов арктического класса. Дополнительная потребность в кадрах в 2023–2026 годах оценивается в 12,6 тысяч человек.