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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

КаДетстство: в столице ДФО построят кадетский кампус на 1000 воспитанников

31 января 2023, 09:38
Кадетский кампус с полным пансионом для школьников с 5 по 11 класс, рассчитанный на 1000 воспитанников, может появиться на острове Русский во Владивостоке. Минвостокразвития России прорабатывает механизмы реализации проекта с использованием «Дальневосточной концессии».

Мэра Владивостока Константин Шестаков сообщил, что площадку для строительства кампуса осмотрел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе рабочей поездки в Приморье. Комплекс, включающий центр дополнительного образования, детский технопарк, и спортивную инфраструктуру, может появиться на территории военного городка 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Владивостокской крепости.

По словам Алексея Чекункова, университет МГУ им. Невельского является одним из победителей программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Вуз уже готовит специалистов различных морских профессий. Однако масштабы задач, связанных с развитием Дальнего Востока, Северного морского пути, таковы, что необходимо создавать новую образовательную инфраструктуру для обеспечения кадрового и технологического суверенитета. Без этого невозможно построить морскую отрасль нового поколения.

Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года предусматривает увеличение объема производства в 2,2 раза. Только для работы в сфере транспортировки СПГ до 2026 года потребуются тысячи судоводителей, механиков, электромехаников газовозов арктического класса. Дополнительная потребность в кадрах в 2023–2026 годах оценивается в 12,6 тысяч человек.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Примгидромет предупредил жителей Приморского края о возможном обледенении судов, которое ожидается в регионе в ночь на 23 января. Журналисты «Восток-Медиа» вспомнили самые громкие случаи зимних крушений судов за последние годы. 

#Моряки#Общество#Новости#Владивосток#Приморский край#Константин Шестаков#Кадеты#Строительство
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