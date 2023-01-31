«Купили пикап, загрузили его пилами, печками и прицелами»: как в Дальнереченском райо

Всю трансляцию можно посмотреть в группе Центра управления регионом во «Вконтакте». Там же вы найдете анонсы будущих эфиров и полезную информацию о крае. Оставить обращение и задать вопрос можно на страницах ЦУР ВКонтакте и Одноклассниках, в чат-боте Правительства и губернатора Приморья, а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».