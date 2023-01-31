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«Купили пикап, загрузили его пилами, печками и прицелами»: как в Дальнереченском райо

31 января 2023, 01:46
Фото: ЦУР Приморского края
Подготовка посылки бойцам СВО, ремонт уличного освещения, восстановление после тайфуна и новые школьные автобусы — темы прямого эфира с главной Дальнереченского муниципального района Виктором Дерновым.

Вопросы задают сами жители в соцсетях Центра управления регионом (ЦУР), ответы они получают «из первых уст» в программе «Муниципальная среда».

Один из запросов пришел от юнармейцев села Ракитное: ребята хотят отправить посылку землякам в зону СВО, но не знают, как лучше направить презент.

«Очень приятно, что наша молодежь неравнодушна и отзывчива. Я организую отправку посылки, а также добавлю несколько подарков для бойцов. Перед новым годом основная часть собранной помощи уже отправлена», — ответил на вопрос Виктор Сергеевич.

Продолжая тему помощи нашим военным на фронте, глава Дальнереченского района рассказал, как местные предприниматели отправляют различную помощь бойцам. Бизнесмены купили пикап, загрузили его пилами, печками и прицелами, и своим ходом добрались из Москвы к солдатам, чтобы передать машину. Инициативные жители района тоже внесли свой вклад в помощь военным: дети писали письма с теплыми пожеланиями, а взрослые жертвовали средства на покупку снаряжения.

«Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо неравнодушным жителям, каждый из которых внес вою лепту. Пускай по 500 рублей, но они вместе сложились, закупили и привезли необходимое. Спасибо нашим детям, которые пишут нашим ребятам трогательные письма. Всем огромное спасибо!», — поблагодарил глава района всех причастных к помощи фронту.

Также во время программы обсудили детали восстановления пострадавших районов после тайфуна «Хинамнор». Глава рассказал о новых школьных автобусах, обеспечении жителей дровами, разобрал другие обращения жителей.

Всю трансляцию можно посмотреть в группе Центра управления регионом во «Вконтакте». Там же вы найдете анонсы будущих эфиров и полезную информацию о крае. Оставить обращение и задать вопрос можно на страницах ЦУР ВКонтакте и Одноклассниках, в чат-боте Правительства и губернатора Приморья, а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

#Внутренняя политика#СВО#Общество#Приморский край#Владивосток
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