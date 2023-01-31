Трутнев оценил как ведется федеральная стройке на сопке Орлиное гнездо в столице ДФО

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Над музейно-театральным комплексом трудятся около 300 человек. Именно такое количество работников необходимо на данном этапе строительства.
Осмотрев объект, Юрий Трутнев поинтересовался, нет ли сдвигов в графиках строительства. По словам генерального директора ООО «Стройтрансгаз — Восток» Игоря Волкуновича, беспокойство излишне, ведь стройка идет в соответствии с графиком.
На сегодняшний день практически полностью закончены работы по устройству котлована и укреплению его стенок. Строители близки к завершению заливки фундаментных плит. Кроме того, разъяснил Игорь Волкунович, продолжается возведение вертикальных конструкций. Залито более 30 тысяч кубометров бетона, что составляет больше половины от общего объема. На музейной секции достигнута отметка 29 метров над поверхностью земли. Стартовало устройство лестничных пролетов.
Губернатор Олег Кожемяко добавил, что подрядчика отметят соответствующими наградами при сдаче музейно-театрального комплекса в обозначенные сроки. Глава Приморья подчеркнул, что объект является важным для города и края. Поэтому должен быть сдан по плану — в декабре 2024 года.
Между тем, продолжается работа по возведению внешних инженерных сетей. Глава города Константин Шестаков подчеркнул, что комплекс уже подключен к сетям электроснабжения. Сейчас ведется строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Весной, подчеркнул мэр Владивостока, специалисты приступят к обеспечению комплекса сетями теплоснабжения.
Помимо этого, Константин Шестаков сказал, что следующий шаг по строительству объекта — это благоустройство прилегающей территории и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Напомним, во Владивостоке компания «Стройтрансгаз-Восток» по заказу фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» по поручению Президента России Владимира Путина возводит культурно-образовательный комплекс.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что горожанам можно высказать идеи и пожелания по обустройству сопки Орлиное гнездо принимают во Владивостоке. Неравнодушных жителей приморской столицы призывают поучаствовать в проектном семинаре, который состоится в пятницу, 20 января, в библиотеке «БУК».