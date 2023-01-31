Трутнев оценил как ведется федеральная стройке на сопке Орлиное гнездо в столице ДФО

На сегодняшний день практически полностью закончены работы по устройству котлована и укреплению его стенок. Строители близки к завершению заливки фундаментных плит. Кроме того, разъяснил Игорь Волкунович, продолжается возведение вертикальных конструкций. Залито более 30 тысяч кубометров бетона, что составляет больше половины от общего объема. На музейной секции достигнута отметка 29 метров над поверхностью земли. Стартовало устройство лестничных пролетов.