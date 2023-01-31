Владимир Исаков раскрыл тенденции строительного рынка Приморья

«Если говорить о строительстве жилья, то я думаю, что будет вводиться строительство меньшего количества жилых комплексов и меньшего объёма, потому что исходя из общей ситуации на рынке застройщики будут притормаживать начало каких-то проектов. В некоторых проектах идёт перепроектирование жилых комплексов на жилые комплексы без стилобата, чтобы парковки были только плоскостные, потому что, безусловно, подземные паркинги существенно увеличивают себестоимость проекта», - сказал Владимир Исаков.