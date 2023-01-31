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Posted 31 января 08:59

Published 31 января 08:59

Modified Сегодня, 01:08

Updated Сегодня, 01:08

Владимир Исаков раскрыл тенденции строительного рынка Приморья

31 января 2023, 08:59
Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков рассказал о тенденциях строительного рынка на нынешний год.

«Если говорить о строительстве жилья, то я думаю, что будет вводиться строительство меньшего количества жилых комплексов и меньшего объёма, потому что исходя из общей ситуации на рынке застройщики будут притормаживать начало каких-то проектов. В некоторых проектах идёт перепроектирование жилых комплексов на жилые комплексы без стилобата, чтобы парковки были только плоскостные, потому что, безусловно, подземные паркинги существенно увеличивают себестоимость проекта», - сказал Владимир Исаков.

Он также отметил, что практика покупки подземных парковок у приморцев популярностью не пользуется поэтому застройщики все чаще обращаются к строительству плоскостных парковок в борьбе за себестомость.

#Общество
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