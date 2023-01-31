Владимир Исаков: в Приморье практически нет обманутых дольщиков

«Что касается обманутых дольщиков, — очевидно, что старые вопросы постепенно закрываются. Их осталось по краю всего два дома и, в целом, при сегодняшней модели невозможна проблема обманутых дольщиков, поскольку они защищены практикой эскроу-счетов, к тому же банк в любом случае будет достраивать объект. Отдельных каких-то эксцессов я не вижу», — рассказал Владимир Исаков.