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Posted 31 января 09:38

Published 31 января 09:38

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Владимир Исаков: в Приморье практически нет обманутых дольщиков

31 января 2023, 09:38
Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков рассказал о ситуации с обманутыми дольщиками и окончательном решении этой сложной проблемы.

«Что касается обманутых дольщиков, — очевидно, что старые вопросы постепенно закрываются. Их осталось по краю всего два дома и, в целом, при сегодняшней модели невозможна проблема обманутых дольщиков, поскольку они защищены практикой эскроу-счетов, к тому же банк в любом случае будет достраивать объект. Отдельных каких-то эксцессов я не вижу», — рассказал Владимир Исаков.

Он также отметил, что даже банкротство застройщика не повлияет на статус дольщиков так как дом в любом случае будет сдан, пусть возможно и с опозданием.

#Новости#Приморский край
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