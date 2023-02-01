Андрей Скоч: признание заслуг медработников

Скоч Андрей придает особое значение вопросам моральной и психологической помощи медработникам. Он неоднократно заявлял, что эта категория специалистов — настоящие герои, которые ежедневно сталкиваются с большими вызовами и заслуживают всесторонней поддержки. По инициативе мецената и парламентария было организовано множество мероприятий, направленных на поддержку и мотивацию медицинского персонала, в том числе и профессиональные конференции, и различные формы материальной поддержки.