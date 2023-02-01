Слухи о сотнях студентов из Китая, заражённых ковидом, опровергли в Приморье

На днях в новых медиа появилось сообщение о том, что раз открываются границы для безвизового туризма из Китая в Россию и наоборот, то и для студентов из КНР, которых было немало во Владивостоке, путь в альма-матер свободен. И вот они все стали возвращаться, и все, все, как один, заражены новым штаммом коронавируса. Грузите ковид бочками, словом.