Слухи о сотнях студентов из Китая, заражённых ковидом, опровергли в Приморье

Posted 1 февраля 11:15
Published 1 февраля 11:15
Modified Вчера, 23:38
Updated Вчера, 23:38
На днях в новых медиа появилось сообщение о том, что раз открываются границы для безвизового туризма из Китая в Россию и наоборот, то и для студентов из КНР, которых было немало во Владивостоке, путь в альма-матер свободен. И вот они все стали возвращаться, и все, все, как один, заражены новым штаммом коронавируса. Грузите ковид бочками, словом.
Эти сообщения — чистый фейк. Большинство вузов столицы ДФО ещё только ждут массового возвращения студентов из КНР — к концу февраля. И уж тем более речи не идёт о десятках преподавателей, которые дружной толпой слегли с коронавирусом, едва встретив в коридорах вузов китайских студентов.
«Сейчас китайские студенты на каникулах и празднуют свой Новый год. Возобновлять очное обучение планируем, всех китайских студентов переводим с онлайна полностью на очный формат. Студенты начнут своё обучение с нового семестра — это примерно с 27 февраля», — уточнили в пресс-службе ДВФУ.
Следует отметить, что полноценный безвизовый туризм из РФ в КНР и обратно пока не возобновлён, мало того, ПЦР-тест никто не отменял.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке появится штамм коронавируса «кракен» и надо ли делать от него прививку.