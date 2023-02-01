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Posted 1 февраля 11:15

Published 1 февраля 11:15

Modified Вчера, 23:38

Updated Вчера, 23:38

Слухи о сотнях студентов из Китая, заражённых ковидом, опровергли в Приморье

1 февраля 2023, 11:15

Слухи об «экспорте ковида» опровергли в вузах Владивостока

В пресс-службе ДВФУ опровергли появившиеся в новых медиа слухи о том, что во Владивосток сотнями стали возвращаться китайские студенты — и все они заражены новым штаммом COVID-19. Панику на ковидофобии разогреть не удалось.

На днях в новых медиа появилось сообщение о том, что раз открываются границы для безвизового туризма из Китая в Россию и наоборот, то и для студентов из КНР, которых было немало во Владивостоке, путь в альма-матер свободен. И вот они все стали возвращаться, и все, все, как один, заражены новым штаммом коронавируса. Грузите ковид бочками, словом.

Эти сообщения — чистый фейк. Большинство вузов столицы ДФО ещё только ждут массового возвращения студентов из КНР — к концу февраля. И уж тем более речи не идёт о десятках преподавателей, которые дружной толпой слегли с коронавирусом, едва встретив в коридорах вузов китайских студентов.

«Сейчас китайские студенты на каникулах и празднуют свой Новый год. Возобновлять очное обучение планируем, всех китайских студентов переводим с онлайна полностью на очный формат. Студенты начнут своё обучение с нового семестра — это примерно с 27 февраля», — уточнили в пресс-службе ДВФУ.

Следует отметить, что полноценный безвизовый туризм из РФ в КНР и обратно пока не возобновлён, мало того, ПЦР-тест никто не отменял.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке появится штамм коронавируса «кракен» и надо ли делать от него прививку.

#Студенты#Общество#COVID-19#Новости#Приморский край#Владивосток
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