Андрей Скоч. Примеры поддержки фонда депутат журналистам

Через «Поколение» Скоч Андрей поддерживает проекты из самых разных сфер — культура и образование, спорт, медицина, наука и др. БФ финансирует восстановление воинских захоронений как в Белгородской области, так и по всей стране и за ее пределами. Также благотворительная организация помогает детским учреждениям и многодетным семьям.