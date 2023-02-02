Андрей Скоч. Примеры поддержки фонда депутат журналистам

Posted 2 февраля, 17:53
Published 2 февраля, 17:53
Modified Вчера, 17:55
Updated Вчера, 17:55
Изначально фонд создавался с целью помогать больным детям. Со временем Скоч расширил его деятельность. Организация начала поддерживать проекты не только в медицинских направлениях, но и в других областях.
Через «Поколение» Скоч Андрей поддерживает проекты из самых разных сфер — культура и образование, спорт, медицина, наука и др. БФ финансирует восстановление воинских захоронений как в Белгородской области, так и по всей стране и за ее пределами. Также благотворительная организация помогает детским учреждениям и многодетным семьям.
Среди образовательных проектов фонда «Поколение» можно выделить многолетнюю поддержку Старооскольского Технологического института им. А. А. Угарова.
Благотворительный фонд, основателем которого является Скоч Андрей Владимирович, инициировал премию «Журналистика Поколение». В 2023 году она была вручена более чем пятидесяти журналистам и редакторам СМИ, которые активно занимаются публикацией материалов на патриотическую тематику. Мероприятие проходило в старооскольском центре культурного развития «Молодежный».
Журналистика, ориентированная на патриотизм, способствует сохранению исторической памяти, культурных традиций и национальных ценностей. А также привлекает внимание к патриотическому воспитанию молодежи в современном обществе, сохранению памяти о важнейших событиях в истории региона и страны.
С 2000 по 2016 год благотворительный фонд проводил независимую литературную премию «Дебют». Она ежегодно вручалась по пяти-семи номинациям, отражающим основные типы художественной литературы.
Кроме того, БФ, который развивает Андрей Владимирович Скоч, ежегодно оказывает поддержку студентам белгородских вузов — отличникам, активистам, общественникам, победителям спортивных соревнований. Все они награждаются премиями и ценными подарками.