Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На военные сборы во Владивостоке в 2023 году будут призываться лица, находящиеся в запасе. В эту категорию входят все мужчины, состоящие на воинском учете:
Кроме того, в запасе числятся женщины, у которых есть военно-учетная специальность.
Призыв ограничивается возрастом, который зависит от категории запаса. По закону во Владивостоке в 2023 году рядовых и сержантов могут призвать до 35 лет. У офицеров призывной возраст — до 50–55 лет.
Среди тех, кто находится в запасе, отдельной категорией можно выделить резервистов. Это граждане, подписавшие с Минобороны специальный контракт — обычно на 3 года или 5 лет. Согласно условиям контракта они получают каждый месяц денежные выплаты и обязаны регулярно отправляться на сборы.
Повестка на сборы может прийти только спустя два года после того, как гражданина уволили в запас. Это отражено в ст.55 закона о воинской службе.
В законе нет прямых упоминаний о том, что не служившие в армии россияне могут быть освобождены от военных сборов. По сути, любого мужчину, состоящего в запасе и соответствующего возрастным критериям, могут призвать на военные сборы-2023. Однако суть этого мероприятия по закону заключается в переподготовке или проверке мобилизационной готовности запасников, поэтому на практике не служивших в армии мужчин не призывают.
В то же время в Госдуме подняли вопрос о призыве на сборы-2023 мужчин, ранее не служивших в армии. По мнению депутата Виктора Соболева, являющегося членом Госдумы по обороне, любой россиянин старше 30 лет, который по какой-либо причине не был в армии, должен быть призван на сборы в 2023 году. Он считает, что для данной категории граждан должны создаваться специальные тренировочные лагеря, где они смогут получить воинскую специальность, чтобы в дальнейшем не стать «пушечным мясом».
Между тем глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов назвал заявление депутата «мечтой, далекой от реальности». С ним согласны и другие эксперты, поскольку решение о создании в 2023 году тренировочных лагерей для тех, кто никогда не был в армии, требует внесения изменений на законодательном уровне и дополнительных средств на организацию таких лагерей.
Доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков:
«Если в 2023 году изменится возраст призывников, то вполне логично, что может увеличиться и возраст привлекаемых на военные сборы. Ведь возраст связан и с общей численностью населения. Но перспектива призыва на сборы-2023 тех, кто вообще не служил, пока сомнительна, так как для этого понадобится серьёзная переработка законодательства, а это небыстро».
Военные сборы и их организация стартуют по указу президента РФ. Обычно это происходит в конце зимы или весной, но в 2023 году точные даты пока не установлены. Конкретное число призываемых и их список будут определять военкоматы Владивостока.
В прошлом году президентский указ о военных сборах вышел в феврале, и уже в марте во Владивостоке в учебки на переподготовку и обучение были направлены граждане, находящиеся в мобилизационном резерве.
Военные сборы проводятся в России ежегодно. Но каждый год призывать одних и тех же граждан нельзя. Находящиеся в запасе по закону могут призываться не чаще чем один раз в три года.
То есть гражданина могут каждые три года отправлять в военную учебку, вплоть до достижения им определенного возраста. Есть ограничения и по общей продолжительности сборов — их срок не должен превышать в общей сумме 12 месяцев за все время пребывания гражданина в запасе.
Военные сборы по закону не должны длиться более двух месяцев. Как показывает практика, средний срок пребывания в учебках составляет две недели.
Сроки также зависят от вида сборов: на учебных — мужчин знакомят с вооружением, обучают управлению техникой, на проверочных — определяют уровень мобилизационной готовности.
Отдельной ответственности за неявку на военные сборы в российском законодательстве на 2023 год — нет. Но поскольку прохождение сборов приравнивается на законодательном уровне к воинской обязанности, то к нарушителю применяются те же правовые нормы, что и при военной службе.
При призыве гражданину должны лично в руки вручить повестку. Если призывник проигнорирует повестку и не явится в нужный срок в военкомат, то ему грозит административная ответственность. На первый раз военкомат может ограничиться предупреждением, но обычно нарушитель привлекается к ответственности по ст. 21.5 КоАП. Штраф за подобное правонарушение составляет от 500 рублей до 3 тыс. рублей.
Гражданин не будет нести ответственность за уклонение, если повестка была вручена не по правилам либо если у гражданина есть уважительные причины для неявки в военкомат.
Военные сборы организуются только с целью проверки боевой готовности лиц, находящихся в запасе, и обучения новым воинским навыкам. Эти нормы регламентируются законом. То есть целью сборов-2023 не может быть отправка в горячие точки, в том числе и в зону спецоперации на Украине.
Юрист Евгений Крылов:
«Участника военных сборов-2023, не подписавшего контракт о службе в армии, не могут отправить в зону спецоперации. В боевых действиях участвуют только военнослужащие. Но я предполагаю, что на сборах-2023 могут агитировать за подписание контракта».
Есть несколько категорий граждан, кого не будут призывать во Владивостоке на военные сборы-2023. К ним относятся:
Также призыву не подлежат граждане, уволенные в запас менее двух лет назад.