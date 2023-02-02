В то же время в Госдуме подняли вопрос о призыве на сборы-2023 мужчин, ранее не служивших в армии. По мнению депутата Виктора Соболева, являющегося членом Госдумы по обороне, любой россиянин старше 30 лет, который по какой-либо причине не был в армии, должен быть призван на сборы в 2023 году. Он считает, что для данной категории граждан должны создаваться специальные тренировочные лагеря, где они смогут получить воинскую специальность, чтобы в дальнейшем не стать «пушечным мясом».