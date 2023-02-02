Олег Кожемяко назвал ключевые стройки портов для Приморского края

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:32
Подводя итоги 2022 года и обозначая планы на год текущий, Олег Кожемяко затронул тему переориентации российской внешней торговли на азиатские страны.
— Как вы знаете, в 2022 году мы ощутили масштабный поворот на Восток. И бизнес показал свою адаптивность, показал свою динамику. У нас ведется одновременное строительство шести новых портов, грузооборотом плюсом 100 миллионов тонн. Также в этом году начинается строительство транспортно-логистического центра на 1 миллион контейнеров, что в совокупности даст объем по перевалке 280 миллионов тонн грузооборота и 3 миллиона контейнеров. Это, в первую очередь, скажется и на таможенных платежах. Мы видим в перспективе, что это будет более 1 триллиона рублей только таможенных платежей и соответствующий мультипликативный эффект от совокупных налогов превысит денежные средства гораздо больше, — заявил глава Приморья.
Губернатор подчеркнул при этом, что речь идёт не о проектах отдалённого будущего, а о тех, которые начнут работать уже в ближайшей перспективе.
— В этом году мы запускаем на 20 миллионов тонн современный порт Суходол, поэтому эти порты будут в порядке очереди запускаться и решать вопросы, — отметил Олег Кожемяко.
Ещё один проект, которому в конце 2022 года инвестиционный совет Приморского края присвоил статус приоритетного, предполагает строительство в бухте Безымянной на территории ЗАТО Фокино современного многофункционального портового комплекса. Его реализует компания «Морской Порт Аврора». Проектная мощность порта составит порядка 40 миллионов тонн в год. Объем инвестиций оценивается 200 миллиардов рублей. Запуск первой очереди даст территории 450 новых рабочих мест, к выходу на полную проектную мощность их число увеличится до 1200. При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.
Кроме того, согласно данным официального сайта Росморпорта, сегодня в Приморском крае реализуются следующие проекты по строительству портов:
— угольный терминал мощностью 20 миллионов тонн в год в бухте Беззащитной в районе мыса Открытый на территории Шкотовского района (Порт «Вера»);
— зерновой терминал в Зарубино;
— нефтехимический комплекс в заливе Восток на мысе Елизарова;
— техническое перевооружение порта Посьет в целях увеличения пропускной способности морского порта.
Также, как сообщил Олег Кожемяко в декабре, выступая с инвестиционным посланием на 2023 год, Владивостокский морской торговый порт создает Восточный транспортно-логистический узел, который предусматривает строительство двух глубоководных причалов с глубинами до 17-ти метров и контейнерного терминала до 1,2 миллиона контейнеров.
— Инвесторы разрабатывают проекты новых контейнерных терминалов во Владивостоке, Большом Камне, Посьете, Славянке с объемом инвестиций более 170 миллиардов рублей. Кроме того, подписаны соглашения по созданию до 2028 года шести транспортно-логистических центров, которые работают в едином технологическом процессе с морскими портами, общей мощностью до 6 миллионов контейнеров в год, — сказал губернатор.