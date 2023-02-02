Олег Кожемяко назвал ключевые стройки портов для Приморского края

Ещё один проект, которому в конце 2022 года инвестиционный совет Приморского края присвоил статус приоритетного, предполагает строительство в бухте Безымянной на территории ЗАТО Фокино современного многофункционального портового комплекса. Его реализует компания «Морской Порт Аврора». Проектная мощность порта составит порядка 40 миллионов тонн в год. Объем инвестиций оценивается 200 миллиардов рублей. Запуск первой очереди даст территории 450 новых рабочих мест, к выходу на полную проектную мощность их число увеличится до 1200. При строительстве порта инвестор намерен использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.